Después del triunfo sobre Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito, Rosario Central pasó al primer plano en el fútbol argentino por el acuerdo para contratar a Carlos Tévez. A la espera del nuevo entrenador, el Canalla debe jugar este lunes con Vélez Sarsfield y no hay cambios a la vista en lo que respecta al equipo.

El director técnico interino Germán Rivarola confirmó la lista de concentrados para la quinta fecha de la Liga Profesional 2022 sin grandes novedades. Con el envión anímico de la primera victoria en el certamen, “Pirulo” planea repetir la formación inicial en el partido que probablemente marque su despedida como responsable de la transición tras la renuncia de Leandro Somoza.

El acuerdo con los directivos de Rosario Central contempla que Tévez debute en el Gigante de Arroyito. El próximo viernes, Gimnasia y Esgrima de La Plata visita al equipo auriazul a las 19. El objetivo de ambas partes es que el nuevo entrenador commience a trabajar el martes a partir del regreso del plantel desde la Capital Federal.

Si bien el camino parecía allanado, en las últimas horas trascendió que Carlos Retegui no tiene todo resuelto de su parte. El “Chapa” fue señalado como el colaborador más importante del “Apache”, que todavía no tiene el título de DT. Sin embargo, en el Gobierno de Buenos Aires no parecen dispuestos a aceptar que el exjugador de hockey se tome licencia como secretario de Deportes porteño.

¿Qué refuerzos busca Tévez para Rosario Central?

Aunque todavía no asumió como entrenador, la llegada de Tévez encendió múltiples rumores sobre los refuerzos que pueden llegar a Rosario Central con el apoyo del empresario Christian Bragarnik. De manera previsible, buena parte de ellos pasaron por Boca o bien tienen vínculos con el representante más importante de Argentina.

El futbolista que asoma con más chances de llegar al Canalla es Marcos Díaz. Si bien el titular Gaspar Servio fue el héroe de la noche ante el Tomba y Jorge Broun está cerca de volver a jugar después de su lesión de rodilla, al “Apache” le interesa sumar otro arquero y el ex Huracán tiene todos los números.

Hasta el momento, Rosario Central sólo contrató a Francis Mac Allister para afrontar la Liga Profesional 2022. Sin embargo, se espera que se sumen otros jugadores y el defensor Ezequiel Brítez apareció en el radar con chances de volver a vestir la casaca auriazul.

Entre los xeneizes que figuran en la lista de posibles refuerzos además se incluyen Marcelo Weigandt, Gastón Ávila y Jorman Campuzano. Por otra parte, Walter Bou es una alternativa para potenciar el ataque si se acuerda su salida con Defensa y Justicia.