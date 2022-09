Un salteño viajó a Santa Cruz por trabajo, se suicidó y su madre pide que le devuelvan el cuerpo

Con 34 años, un salteño decidió dejar todo atrás e irse a Santa Cruz por trabajo. Sin embargo, tras meses sin comunicarse con su familia, les anunciaron que el joven decidió quitarse la vida y ahora piden ayuda para poder trasladar el cuerpo.

Rodrigo Iván Sandoval había viajando junto a su pareja para tener nuevas oportunidades de vida, pero esos planes se cancelaron. Un vecino, durante la madrugada, encontró al muchacho muerto en su departamento y le avisó a sus familiares.

De momento no les dieron información sobre el cuerpo, ni les enviaron el acta de defunción que su madre exige, pues lo necesita para poder hacer los trámites. Lo único que le anunciaron las autoridades es que tienen siete días para trasladar el cuerpo.

La madre del salteño que se suicidó pide ayuda: si no logra buscar el cuerpo, lo arrojarán a una fosa

Silvana, la mamá de Rodrigo Iván, expresó su desesperación frente a esta situación y contó: “Yo no tenía contacto con él ya hace 5 meses, y el domingo a la madrugada nos avisa un vecino que él se quitó la vida”.

Luego, continuó su relato angustiada: “Yo tengo 7 hijos, estoy sola. No tengo ni para comer, y para traerlo acá me quieren cobrar más de $700.000. Fui a golpear puertas a todos lados y me mandaron de acá para allá, pero nadie me ayudó”.

Crearon una campaña solidaria para que el cuerpo de Rodrigo Ivan vuelva a Salta. Foto: Captura de pantalla

En diálogo con Que Pasa Salta, confesó que si bien su hermano -quien se encuentra en Río Gallegos- está tratando de realizar los trámites de traslado, fue discriminado. Según denunció, lo trataron “de indio” y aseguraron que no le darán el cajón “a un norteño”.

Campaña solidaria para que el cuerpo de Rodrigo vuelva a Salta

“También dijeron que mi hijo para ellos no existe, es un NN”, indicó la madre. Además, le habrían dicho que tiene una semana para reclamar el cadáver de su hijo, sino “lo van a tirar a una fosa”.

De esta manera, su madre y amigos del salteño que se suicidó iniciaron una campaña solidaria. A fin de poder cumplir con los gastos requeridos, llamaron a la empatía de la gente e invitaron a que, quienes puedan y quieran, aporten su granito de arena.