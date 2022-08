Misterio en el glaciar Perito Moreno: ¿Qué dijeron los especialistas sobre las extrañas luces que aparecieron?

El glaciar Perito Moreno, ubicado en Santa Cruz, es foco de noticias luego de un extraño suceso que ocurrió allí. Cuando varios fotógrafos viajaron para capturar este paisaje, sus cámaras detectaron inusuales puntos de luz sobre la masa de hielo y los especialistas intentan encontrarle alguna lógica.

Este episodio se desarrolló en la noche del 28 de abril, cuando estas cuatro personas -que atestiguaron algo fuera de lo normal- se disponían a llevar adelante su jornada laboral nocturna. Su objetivo era captar posibles alteraciones para un documental de Canal Encuentro.

Fue el fotógrafo Rodrigo Terrén quien compartió a través de sus redes sociales la experiencia sobrenatural que vivieron aquella vez. Vieron unas luces extrañas posicionadas sobre el Perito Moreno y luego haces brillantes que llamaron la atención de todos los presentes; era algo nunca antes visto y de lo que no encuentran respuesta lógica.

¿Hay alguna explicación sobre las luces sobrenaturales vistas en el Perito Moreno?

Lo particular del hecho fue que el resplandor lo detectaron en una zona en donde no llega la actividad humana, y estuvo encendido por más de 10 minutos. En seguida se despertó la curiosidad de miles de personas, que intentan descifrar lo ocurrido.

El astrónomo viedmense, Facundo Albacete, estudió las imágenes difundidas tras ser consultado por el Voy. Primero se mostró sorprendido, y luego confundido, pues advirtió que los haces de luces no impactan sobre el glaciar, sino que su trayectoria es desde el hielo hacia arriba al notar la dispersión a medida que se alejan de la superficie de hielo.

“Esa luz se ve producida de alguna manera en el hielo, porque aparte esa noche no había Luna, era del 3%, eso está chequeado en un programa para la fecha de observación, así que no hay Luna, no hay fuente lumínica que los fotógrafos hayan percibido arriba y la luz dispersa hacia arriba, quiere decir que viene del hielo”, arrancó comentando.

A la distancia se podía ver la mase que se ilumina. “Es grandísima, altísima, con lo cual eso no es una linternita ni un reflector. Eso son miles y miles de lúmenes. Una cantidad de luz impresionante. Y está dispersa en distintas partes. Esa cantidad de luz no la puede producir un artefacto manual de una persona”, explicó.

Rodrigo, que acostumbra este sitio todas las noches, continúa sin encontrarle explicación a los puntos de luz arriba del glaciar y haces de luz que se veían a simple vista y provenían “de ninguna parte”. Aún no tiene explicación, ni para ellos ni para los científicos.

Glaciar Perito Moreno de noche. (Gentileza Rodrigo Terrén).

No hay nada que explique esta aparición ni mucho menos que estos brillos hayan permanecido estáticos durante seis minutos. Asimismo, al astrónomo también le llamó la atención que los haces se mueven en la misma dirección que la trayectoria de las estrellas.

Para cerrar, señaló que en la foto más oscura, es decir, la que tiene menos tiempo de exposición, se puede ver una luz en el centro del glaciar. Resaltó este dato, que no debería pasar desapercibido.