El Ministerio de Salud evalúa sancionar a los municipios donde dosis de la vacuna contra el Covid-19, destinadas al personal de Salud, fueron aplicadas en otros grupos.

La decisión de al menos dos directores de hospitales públicos santacruceños, que ordenaron vacunar a adultos mayores en vez de distribuir las dosis entre el personal de Salud que le tocaba, fue inconsulta.

Este lunes Laura Beveraggi, subsecretaria de Acceso y Equidad en la Salud de Santa Cruz, se refirió a la polémica generada en torno a los hospitales de Gobernador Gregores y de Piedra Buena, donde se utilizó una parte de las dosis en vacunar a adultos mayores en vez de haberlas aplicado íntegramente al personal de Salud como estaba estipulado.

El caso generó malestar, no sólo en la comunidad de trabajadores y trabajadoras de la Salud, sino que provocó una serie de especulaciones en torno a que, si acaso los directores tienen la facultad de tomar decisiones que tuercen el cronograma obligatorio, entonces tal vez, pudieron haberle aplicado la vacuna a personas del entorno político.

El personal de salud del Hospital Central reciben la segunda dosis de la vacuna Sputnik V Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Ignacio Blanco | Los Andes

En el caso de Piedra Buena, por ejemplo, se habló de que el intendente y su esposa recibieron la inmunidad.Tal como dio a conocer La Opinión Austral en su edición de la víspera, el argumento de los directores Enrique Ferragut (Gregores) y Mario Triputti (Piedra Buena), fue que decidieron priorizar a los abuelos y abuelas de los hogares de ancianos, sin embargo, en el Ministerio de Salud habían sido más que claros respecto del destino que tendrían las dosis que todavía llegan a cuentagotas.

La bronca

En declaraciones a Tiempo FM, Beveraggi fue tajante: “Ellos (por los directores) saben que es un recurso que viene escalonado. Tienen una responsabilidad. Saben que es un recurso que viene racionalizado, que tanto trabajó la Argentina para la compra, por eso me parece totalmente desacertado manipular ese insumo con un criterio de epidemiológica local”.

La funcionaria del Ministerio de Salud dejó en claro que habrá consecuencias y hasta acusó a los directores de haber generado malestar en la opinión pública, cuando mencionó que lo que hicieron”me parece hasta provocador para la población”.

Beveraggi dijo, además que ”Estoy esperando conocer responsables institucionales, además del director y otras autoridades que tienen que responder por esto también”, en relación a los intendentes de Gregores, Héctor Vidal y Federico Bodlovic, de Piedra Buena.

primera enfermera en recibir la Vacuna Sputnik V en el lanzamiento de la campaña de vacunación contra el virus Sars CoV-2 Orlando Pelichotti | Los Andes

En el Gobierno entienden que no se trata de una mera equivocación, que pudo haberse dado en el inicio de la vacunación, pero no ahora, sobre todo cuando existe un instructivo y comitiva de Salud viajó a cada localidad a explicar que las vacunas eran para el personal de Salud y que tal cosa era inamovible.

Las responsabilidades ahora son compartidas, porque la misiva también fue clara para los responsables políticos de cada hospital.

“Le dijimos lo mismo a cada director y autoridades ejecutivas: intendentes y concejales, pero después hacen esta ´revisión de datos´para implementar la vacuna de otra manera, sin consciencia que se hace de una sola manera”, insistió Beveraggi.

Santa Cruz necesita vacunar a 124 mil personas. Es decir que tienen que llegar 248 mil dosis, de las cuales se aplicaron 5 mil, que hasta ahora fueron al personal de Salud. Anoche llegaron 3 mil dosis más y durante el próximo fin de semana arribarán otras 4.600. Falta un largo camino.

“Esto no se puede dejar pasar, no cae bien. A este error no lo vamos a permitir porque nosotros estamos siendo observados todo el tiempo, y el que no respete las órdenes del Ministerio está en un serio problema”, indicó la funcionaria, marcando que atenderán al descargo de los directores, pero evalúan “sanciones, un llamado de atención o la medida que requiera”, finalizó.

segunda etapa de vacunaciones para médicos SECPT | SECPT

Fuente: la opinion austral-FM Tiempo