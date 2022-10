Defendió a su hermanita, fue atacada ferozmente por dos perros y recibió 72 puntos

Perla Leal, una joven de 18 años de Caleta Olivia, fue atacada violentamente por dos perros el pasado 21 de septiembre. La chica estaba caminando con su hermana menor y cuando vio que los animales iban hacia ellas, la empujó para que no salga lastimada.

El hecho sucedió el pasado 21 de septiembre al mediodía y la familia cree que los dueños de los perros podrían haber evitado el accidente.

Perla había ido hasta la Escuela N°36 para retirar a su hermana de 10 años, pero cuando estaban regresando a su casa un Pitbull y un Shar pei salieron del patio de una casa para atacarlas. La joven de 18 años se interpuso entre los animales y su hermana para que ella no salga lastimada.

“La gente me miraba solamente, nadie fue a ayudarme”: la declaración de Perla Leal

Leal recordó que mientras el Pitbull la tenía agarrada de una pierna, el Shar pei la arrastraba por la vereda. En diálogo con ADNSUR, la joven contó que le pegaba patadas a los perros para poder soltarse y salir.

“La gente me miraba solamente, nadie fue a ayudarme. Le dije a un señor sí me podía ayudar, él le metió una patada al pitbull y ahí me soltó”, contó Perla a El Caletense. “Me agarró una señora y me decía que esté tranquila, yo perdía mucha sangre. Me llevaron al hospital y directamente al quirófano”, manifestó.

La joven de 18 años recibió 72 puntos por el ataque de los perros. Foto: El Caletense

Después de ser intervenida por los médicos, finalmente se pudo saber que Perla recibió 72 puntos por las mordeduras en distintas partes del cuerpo. Como consecuencia de las lesiones en sus piernas, ahora debe usar un andador para poder movilizarse.

Ahora Perla debe usar un andador para poder movilizarse. Foto: El Caletense

La palabra del padre de Perla Leal

Javier, el padre de Perla, habló con el medio local y dijo que realmente lamenta “la irresponsabilidad” de la dueña de los perros, ya que en el momento del ataque tenía el portón abierto y, aunque ella estaba presente, no hizo nada para detener a sus mascotas.

“La otra vez llamó y dijo que si poníamos una denuncia o algo, el marido iba a venir a cagarme a cachetadas. Dijo que yo la había amenazado a ella cuando nunca lo hice, lo único fue decirle cómo no iba a tener atados a sus perros, sabiendo que hay cualquier cantidad de criaturas que salen de la escuela 36″, declaró.

Por último, el padre de la víctima dijo: “Lo que le reclamo a la señora es que por lo menos se acerque a traerle los remedios a mi hija y que pague el daño que le hicieron, porque le rompieron la ropa y las zapatillas, que a uno le cuesta comprar. Después que sea un poquito más consciente y ate a sus perros o los haga sacrificar”, concluyó.