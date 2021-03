Río Cuarto tiene a la persona más longeva de Córdoba y tal vez de Mundo, en recibir la vacuna Sputnik V, con la aplicación que este jueves recibió la vecina Ana Idalina Padoban, de 102 años, informaron autoridades sanitarias.

Muy contenta, Ana recibió hoy su primera dosis de la vacuna rusa en el Polideportivo Nº 2 y así se convirtió este jueves en cordobesa más longeva en recibir el antídoto, superando a Elena de la ciudad de Córdoba, que tiene 100 años de edad.

“Yo estaba en duda pero después mis nietos y mi familia me dijeron que me vacune”, relató Ana en diálogo con Puntal AM! tras haberle puesto el hombro a la jeringa

En vez del fernet con el que festejó en Córdoba la abuela Elena , Ana prefiere brindar con otra bebida, un poco más burbujeante ya que anticipó un festejo familia: “creo que me llevarán a algún restaurante, no sé. Vamos a celebrar con un champán”, comentó divertida.