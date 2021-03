La pandemia no cede y algunos protocolos han complicado a los estudiantes aun cuando han vuelto las clases, como en el caso de estos mellizos de Del Campillo, que cursan sus estudios en Realicó y deben vivir en una casilla, ya que el internado de su colegio no tiene habilitación para el internado.

Ante esta complicación de no poder alojarse en la Escuela Técnica Provincial, Javier Gazzera, el padre de los mellizos de 14 años, encontró una solución y acondicionó una casilla de las que se usan en el campo, para que los muchachos puedan seguir concurriendo a clases, sin tener que hacer 180 kilómetros para ir y volver.

“Nosotros tenemos esta posibilidad, pero la mayoría de las familias no”, contó Javier en declaraciones a InfoTec 4.0 y agregó: “tuvimos el problema de todos los padres y una familia amiga de Realicó me ofertó un predio con algunas comodidades para ubicar la casilla”, detalló.

Seguidamente, relató que cuando se enteraron que las autoridades de La Pampa no habilitarían los internados de las escuelas, evaluaron cambiar a los mellizos de colegio pero ellos no accedieron: “tienen acá su escuela, sus amigos y su habitualidad, aunque no es fácil dejar a dos chicos de 14 años en una casilla”, concluyó sobre el lugar donde se quedan sus muchachos de lunes a viernes.