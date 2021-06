Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, encabezó el acto hoy por la mañana del 68° aniversario de la Policía del Chaco, al responder preguntas de los medios que asistieron recalcó dos temas importantes, la campaña de vacunación contra contra el coronavirus en la provincia con sus cuidados correspondientes, y el trabajo que se viene realizando para crear empleo genuino.

Campaña de vacunación provincial

“Todos debemos seguir preservando la cuestión vinculada al barbijo, higiene de manos conjuntamente con distanciamiento social, hasta tanto ya la inmunidad sea tan extendida que no se necesiten ese tipo de cuidados. Hay algunos países que ya lo están aplicando, por ejemplo Israel en la liberación del barbijo para lugares públicos o cerrados, pero eso es progresivo” arrancó diciendo.

“Lo importante es que así como Argentina tiene 20 millones de dosis de recibidas, la provincia del Chaco ya superó 470 mil dosis ya implantadas, vamos a llegar a esta semana con más de quinientas mil dosis. En determinados lugares bajamos el nivel de edad para vacunarse hasta 35 años y vamos a ir liberando gradualmente para que las postas sanitarias, vacunatorios y centros de vacunación puedan ser recibidos por cualquier tipo persona que voluntariamente quieran adherir al sistema para los efectos de lograr inmunidad extendida. Nosotros estamos realmente conformes con la evolución del plan de vacunación y eso está impactando muy bien desde el punto de vista de inmunidad” explicó el mandatario provincial.

Consultado sobre si puede hacer un pronóstico de al 15 de Julio del porcentaje de población vacunada contestó que “nosotros prevemos, como no se puede estimar con precisión, creemos que vamos a llegar ya al equivalente de 600 mil dosis aplicadas. Como las dosis no son homogéneas en distintos lugares, en determinados lugares de mayor concentración de contagios hay un porcentaje de inmunidad mayor superando el 50 por ciento”.

Sobre la voluntariedad de la aplicación de la dosis dio éste consejo: “La recomendación es que se vacunen, porque cuanto más se vacunen, tanto menos circulará el virus y consiguientemente se erradicará a la pandemia. No es una cuestión fácil y sencilla, porque la disponibilidad de dosis para el mundo es sustancialmente inferior a lo que efectivamente se requiere. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud planteó la necesidad de tener once mil millones de dosis, objetivamente estamos muy lejos de ello. Y a su vez también tanto el G7 como Estados Unidos planteó un modelo de mil millones de dosis para generar procesos de donación. Pero no en todos los países del mundo la pandemia afectó igual”.

Ante la posibilidad de la compra de vacunas por parte del gobierno chaqueño, Capitanich expuso lo siguiente: “Estamos con distintas hipótesis, pero no hemos podido cerrar ningún acuerdo. Y a su vez, también lo que queremos ver es la perspectiva de que la provisión de dosis sea compatible con nuestras necesidades, no nos sirven dosis para octubre, nos sirven dosis para julio”.

Empleo de calidad

Hace unos días, el gobernador viajó a Buenos Aires y firmó un convenio con el Ministro de la Producción, Matias Kulfas, para la generación de empleo en el Chaco, sobre esto comentó que “tenemos allí una estrategia que implica un canal financiero que es el Nuevo Banco del Chaco de préstamos de hasta 100 millones de pesos y otro canal financiero que es el Banco de la Nación Argentina, a través de una operatoria de un fondo que tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo que es Fondear. De manera que tenemos de 35 mil millones de pesos en cartera de 136 proyectos aproximadamente, porque se van agregando en forma automática y dinámica. Tenemos una necesidad de financiamiento equivalente a dos mil setecientos millones de pesos y estamos ahora constituyendo un equipo de trabajo que nos permita resolver este problema”.

Para dar un ejemplo rememoró una visita reciente: “Estuve en Le Utthe, que es una firma que tiene 60 locales y cerca de 800 empleados en toda la República Argentina. Tienen inversiones muy significativas en el Chaco, sobre todo en producción algodonera y también en desmotadora. Queremos que efectivamente tenga una hilandera con capacidad de producción de tejido punto a punto y en ese contexto requiere una estrategia de financiamiento que estamos desarrollando. Estamos trabajando mucho con el objetivo de resolver claramente esta estrategia de financiamiento para proyectos productivos. Son diez mil empleos directos e indirectos, y eso tiene que ver con el fortalecimiento de la cadena textil, la cadena cárnica, bovina, caprina, porcina, avícola, también el pacú arrocero, desarrollar todo el esquema de producción de alimentos, y una estrategia que nos permita garantizar este modelo productivo para el Chaco, con inversión privada y generación de empleo”.