Hernán Iván Cañete es padre de seis chicos, se encuentra en situación de calle y en medio de la incertidumbre no tuvo opción que quedarse a dormir con su familia en un baño público hasta conseguir un lugar seguro en la Isla del Cerrito, Chaco.

Según la información que brindó el medio Diario Norte, el señor es técnico superior en Seguridad Pública y está sin trabajo. Desde 2004 la familia reside en la localidad y antes de encontrar este sitio público le prestaban un lugar donde habitar pero hoy en día eso ya se terminó.

En un video se ve que los hijos de Cañete estaban recostados en colchones en la parte de lavabos del baño público. El hombre que busca la forma de sobrevivir día a día cuenta que “así duermen sus hijos, peor es estar a la intemperie”.

Así guardan sus cosas la familia que vive en el baño público Foto: Diario Norte

Desde el momento en el que la familia se quedó sin un techo, el señor vio que los baños siempre estaban abiertos, por lo que decidió entrar y refugiarse allí. El clip fue grabado de noche, por lo que se pueden ver todas sus pertenencias guardadas en la instalación pública.

“Hay luz pero no hay agua corriente”, expresó el padre. Por el momento Cañete no encuentra un lugar seguro y que esté en condiciones para vivir junto a su familia, pero dijo que le gustaría acceder a un terreno a pagar.

El pedido de ayuda a la municipalidad

El padre de los seis chicos contó que más de una vez intentó pedir colaboración a la municipalidad. Cañete pretendía un terreno, pero le contestaron que no había y que antes que él había unas 20 personas esperando por lo mismo.

Después de la respuesta de las autoridades del establecimiento, el hombre insistió más de una vez para que le den una audiencia con el intendente. Lamentablemente, todavía no lo consiguió. “Cada vez que solicito audiencia, me anotan pero nunca me llaman”, afirmó Cañete.