Chaco For Ever, en un partido válido por la sexta fecha de la Zona Norte del Torneo Federal “A”, empató en 1 tanto con Sportivo Belgrano como visitante y se mantiene expectante en el campeonato. El conjunto chaqueño abrió el marcador al minuto de juego pero no lo pudo sostener.

El “Negro” viajó sin su técnico, Daniel Caravero, quien se encuentra aislado por ser contacto estrecho con un caso de COVID-19 positivo, por lo que la conducción técnica estuvo en manos de Mario Valenzuela y Fabián Enriquez.

El conjunto chaqueño viajó con la ilusión de recuperarse tras perder el clásico con Sarmiento la fecha pasada y comenzó abriendo el marcador al minuto de juego, con un cabezazo de Lucas Jofre, tras centro de César More.

En un partido chato desde el trámite, For Ever impuso condiciones en la primera media hora, e incluso tuvo dos situaciones bastante claras, en los pies de Matías Romero.

Sin embargo, Sportivo llevó el desarrollo del encuentro a la fricción y desde allí fue creciendo hasta llegar al empate, por medio de un penal ejecutado por Juan Pablo Francia, en el tercer minuto de descuento del primer tiempo.

El segundo tiempo arrancó con un intercambio de llegadas que presagiaron un trámite más entretenido: a los cinco minutos, Maximiliano Bustamante, casi pone en ventaja a Sportivo, pero a los ocho respondió For Ever con Díaz

El partido se volvió más trabado, con muchas interrupciones.

Hacia la media hora del segundo tiempo, For Ever se fue aferrando al punto. Le cedió la pelota al rival y aguantó bien la embestida de Sportivo. Salió Romero, el hombre más peligroso del “Negro” hasta allí y prácticamente se jugó todas las fichas a la pelota parada.

El encuentro terminó con tibios embates de Sportivo y un For Ever que se mostró conforme con el buen punto cosechado en la siempre difícil provincia mediterránea.