Sorprendente gesto en Chubut: se le había roto el vehículo para repartir leña y un vecino le regaló su camioneta

Aún quedan buenas personas en el mundo y esta historia es un claro ejemplo de ello. Los fuertes temporales que hubo estas semanas en Chubut complicaron a muchas familias, uno de los damnificados fue este hombre, que se encargaba de repartir leñas para quienes lo necesitaran, pero su vehículo se averió. Un vecino se enteró de su situación y quiso regalarle su camioneta.

José Luis Ferreira vive en Comodoro Rivadavia y es bastante conocido en la ciudad, principalmente porque se encarga de cortar y entregar leña a otros vecinos para que puedan refugiarse de las bajas temperaturas. Incluso, había comenzado una venta de pollos para recaudar fondos para poder reparar su motosierra y seguir ayudando. Lamentablemente, hace unos días, había contado que el vehículo que usaba para trabajar se había roto.

“Hace 3 años arranqué a recolectar leña por todos lados de Comodoro y entregársela a la gente que no tiene gas, algo que es indispensable para la gente en la época invernal”, contó José Luis.

El hombre reparte leña para los vecinos de Comodoro Rivadavia por los fuertes climas. Foto: ADNSUR

“Cualquier persona que tenga un tiempito y una camioneta en algún momento de la semana y que pueda darme una mano, todo suma. Hace 3 días se han roto mis máquinas y tardan entre 15 a 20 días para que puedan llegar los repuestos y si alguien te puede prestar siempre es bienvenido porque por ahí se me complica, yo soy un laburante que vive el día a día”, fue el pedido de ayuda.

El vecino que ayudo al hombre que rompió su camioneta en Chubut

Al enterarse de lo que le había sucedido, Rubén Rosales no dudó en dar una mano: tenía una camioneta que no usaba en el fondo de su casa, así que decidió dársela. “La vi allí estacionada y me dije a mi mismo que tenía que regalarse a este vecino que ayuda tanto”, contó.

José Luis se llenó de emoción al enterarse de semajante acto solidario: “Realmente estoy muy emocionado, no esperaba que alguien me regalará una camioneta en perfectas condiciones. Solo falta realizar la transferencia y el móvil pasará a ser mío”, expresó el hombre.

Ahora, gracias a su vecino que lo ayudó, José Luis también podrá seguir dando una mano a los demás habitantes de Comodoro Rivadavia, en este frío invierno.