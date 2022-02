Matheo Leonel Hernández tiene 3 años y nació en Comodoro Rivadavia con el lagrimal del ojo izquierdo tapado. Fue operado en el Hospital Regional varias veces, pero no solucionan su condición: necesita ser atendido en Buenos Aires y solicitan el contacto de algún especialista.

Katia Hernández es madre soltera y siempre se ha hecho cargo de Matheo, pero como no tiene obra social se le imposibilita llevar al menor hasta la provincia bonaerense, donde realizan la cirugía que requiere para curarse.

En diálogo con ADNSUR, la mujer contó: “La primera vez que lo internaron en el Hospital Regional me hicieron hacer todos papeles, me mandaron a pedir presupuesto, pero el doctor que lo atendió no había entregado ningún papel”.

“A mi hijo lo tuvieron un día completo. Lo pincharon por todos lados y no hicieron los trámites para pedir cama, quirófano, ni nada”, detalló.

La segunda vez que fue internado, Katia se asesoró más y lograron realizarle la operación, pero los resultados fueron los mismos. Los médicos le explicaron que Matheo necesita de una cirugía más amplia que se realiza sólo en Rawson, en Madryn y en Buenos Aires.

Matheo de 3 años necesita operarse con urgencia. Foto: @KatiaHernández

Con el fin de empezar a moverse por otro lado, en enero la madre del nene fue a pedir los papeles con los estudios, sin embargo, los habían perdido y tenía que arrancar de cero.

A pesar de ello, Katia se muestra agradecida con el doctor Arnedo del Hospital Regional por atender a su hijo incluso en su consultorio privado, pero necesita más recursos para que el pequeño mejore.

Luego la mujer explicó: “Yo soy madre soltera, cuento solamente con la Asignación Universal de un hijo, entonces para pagar pasajes se me hace imposible. No encuentro la manera de poder encontrar algún especialista o lograr un traslado para que lo traten”.

Hernández se encuentra sin empleo por el momento y no puede seguir pagando consultas privadas ni que operen al pequeño y destapen su conducto lagrimal, motivo por el cual en sus redes llamó a la solidaridad y pidió ayuda.

Katia, la madre de Matheo, pide ayuda a la comunidad. Foto: Captura de pantalla

A través de su cuenta de Facebook escribió: “No me dan respuestas de nada, hace tres años vengo con el mismo tema, hice todos los pasos a seguir, papeles y anduve por muchos lugares buscando quién me puede ayudar”.

El pedido es de carácter urgente porque el ojo del niño se hincha e infecta ya que la medicación que le dan no le sirve más. De esta forma, pidió a los usuarios que compartan la publicación y que se comuniquen con ella si saben de algún especialista que pueda atender a su hijo.

“Ya no sé a qué otro lugar recurrir para que puedan ayudarme con mi hijo!!! Les pido que compartan por favor, me ayudarían mucho con eso!!!”, redactó. Aquellas personas interesadas o que puedan colaborar con Katia y su nene se pueden comunicar al 2975390734.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos