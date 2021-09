En las últimas horas se dio a conocer que Jordana Cartagena, una de las jóvenes de Comodoro Rivadavia que se presentó a una prueba de fútbol fue pre seleccionada para ser una de las candidatas para jugar en el club porteño.

Las pruebas se llevaron a cabo en la cancha de General Saavedra el lunes, y fue entonces donde la joven se presentó de tal manera que logró llamar la atención de todos. Tal es así que los captadores de River Plate Máximo Gallardo y Claudio Otermin le confirmaron a ella y otras dos jugadores que querían verlo en Laprida para seguir la observación.

Según lo que confirmaron los medios locales, la pequeña se habría desenvuelto de manera muy efectiva siendo que estaba practicando con un grupo masculino. Fue observada durante un lapso superior a los 20 minutos, y con eso alcanzó para que Máximo Gallardo le hable en el círculo central al finalizar la prueba.

Jordana Cartagena, la nena de Comodoro que sorprendió a Máximo Gallardo de River Foto: PastaDeCampeon

La pequeña de 11 años juega al fútbol desde que tiene 5, cuando arrancó en fútbol de salón para Titanes Fútbol Club. Además, debido a la poca convocatoria de fútbol femenino, la niña siempre practicó con varones. Se mueve por la mitad de la cancha y también como delantera.

“Estoy feliz de estar acá. Me sentí bien, y cuando me dijeron que querían hablar con mi mamá me puse muy contenta”, contó la jugadora a Pasta de Campeón al finalizar la prueba.