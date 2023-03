El Jardín 406 de Comodoro Rivadavia reabrirá, a pesar de tener más de 70 denuncias por abuso de menores

La Justicia de Comodoro Rivadavia aún no le ha brindado respuestas a los padres del Jardín 406, el cual cosecha más de 70 denuncias contra uno de sus docentes por abuso sexual de menores. No obstante, y para empeorar este panorama, la institución educativa abrirá sus puertas nuevamente.

En noviembre del 2022, Jessica Godoy denunció que su hija fue víctima de su maestro de música. A partir de este caso, según contó a VíaPaís, se abrieron muchos expedientes más que, sin embargo, no parecen llegar a nada.

“Estamos desesperados. Los fiscales no no transmitieron nada y el abogado no ha avanzado. No nos ha dado una mano en nada, solo nos confunde y atrasa los tiempos”, indicó la mujer. El acusado, identificado como J.R., continúa en libertad e incluso puede salir de la provincia.

El miedo de que el Jardín 406 reabra

“No podemos permitir que vuelva a funcionar el lugar como jardín. Consideramos que no sería lo más adecuado. Nos toca en el corazón ver que va a retomar y borrarán todo lo que pasó. Allí ya quedó muy marcado en el imaginario de toda la sociedad de Comodoro Rivadavia”, sumó Godoy.

Si bien el personal docente puede cambiar, acudirán niños que no tienen otra opción que ir allí, y los abusos volverán como violentos recuerdos. Algo similar le pasaba a la niña de Jessica, a quien si bien cambió de jardín -como tantos otros padres han hecho-, cada vez que pasaba al frente de este sitio se hacía pis encima.

Los dibujos de los niños del Jardín 406 de Comodoro Rivadavia que evidencian los abusos. Foto: Gentileza

En aquellas aulas permanecieron los trabajos que hacían los niños. Yamila, otra madre, en diálogo con este medio comentó que, como parte de su investigación, la fiscal de la causa les informó que había retirado el material hecho por los niños; sin embargo, el personal de seguridad de allí aseguró que eso no había ocurrido.

Los dibujos de los niños del Jardín de Comodoro: pruebas claves que habrían tirado

Godoy a esto le sumó que una grafóloca analizó los dibujos de algunos nenes de 3 años y determinó que eran una clara prueba de abuso sexual y oral. Se trató de las pocas evidencias que pudieron conservar las familias, pues las autoridades se habrían deshecho del resto.

Semanas atrás, estos padres encontraron afuera del edificio muchas bolsas de consorcio que parecían tener los trabajitos hechos por sus hijos. “Nos sentimos abandonados por todos lados, y hay muchas trabas que quieren cansarnos y dejar en la nada otro caso más”, sumó.

Las autoridades del Jardín 406 habrían tirado los dibujos de los niños. Foto: Gentileza

“Este profesor ya tuvo causas en privados y eso se tapó todo, pero aún así siguió con su trabajo. Por eso nuestros niños fueron víctimas sin saber esto”, agregó Jessica, expresando su miedo de que el docente retome sus clases.

Según informó ADNSUR, se estaría tramitando un sumario contra el mismo para que no pueda ejercer más. No obstante, Godoy no confirmó esta noticia, y teme que se haya ido de la ciudad o incluso de la provincia.