A última hora de este martes, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en donde habilitaba las clases presenciales en 107 localidades y parajes de la provincia de Santa Fe. De ese total, hay 15 que son del Departamento Castellanos. Estas se agregan a las 146 que volvieron a las aulas este lunes y ya totalizan 253.

Recordemos que esto se basa en un criterio epidemiológico: no tuvieron más de 10 contagios en la última semana. Rafaela, aún no figura. Pero los números de esta semana siguen mejorando y, tal vez, desde el martes 22, podrían regresar. Pero, mientras tanto (y en particular en la secundaria) siguen las consultas o tutorías, ya sean individuales o de grupos reducidos, para estudiantes de educación secundaria.

Estas son las localidades del departamento Castellanos:

Aldao

Aurelia

Aurelia Norte

Barrios Acapulco y Veracruz

Bauer y Sigel

Colonia Bigand

Colonia Cello

Estación Clucellas

Estación Presidente Roca

Estación Saguier

Galisteo

Plaza Saguier

Pueblo Marini

Susana

Villa Josefina

Al respecto, la ministra de Educación, Adriana Cantero, explicó: “Estamos prestando mucha atención al minuto a minuto en lo que refiere a la curva de contagio, porque estas son decisiones estrictamente sanitarias. La meta pedagógica que tenemos es no perder objetivos educativos, como así también volver a la presencialidad en la mayor cantidad de establecimientos educativos mientras la realidad sanitaria lo permita.”