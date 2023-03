Viotti afirma que la violencia no termina en Rosario: “hay que escuchar lo que sufren los rafaelinos en cada barrio”

En su habitual recorrida por distintos barrios, el concejal Leonardo Viotti (UCR - JXC) estuvo con vecinos de Barrio Villa Dominga, 17 de Octubre y Jardín, con los cuales el tema de la seguridad se repitió como una constante preocupación. Hoy en día, es imposible sentirse seguros y protegidos, cuando las balaceras son casi moneda corriente en la ciudad.

“Quedarnos sentados detrás de un escritorio y esconder el problema no es solución, hay que estar en la calle, con los vecinos y trabajando seriamente para cortar con esta escalada del delito”.

“La gente ya no sabe cómo sobrevivir en medio de la violencia, donde no importa no tener nada que ver porque nadie está a salvo de los ataques, cuando aparecen y disparan a mansalva. No me canso de repetir que hay que trabajar sobre los focos del delito y la violencia, hablan desde el Municipio de un mapa del delito, que al menos yo, no lo he visto nunca ni lo han llevado al Concejo” comentó el concejal de JxC.

Hay sectores de la ciudad que parecen estar sitiados por un universo de violencia cotidiana, mientras tanto, nuestras autoridades municipales y provinciales siguen analizando qué hacer.

“Se dedican a eludir culpas y a no buscar soluciones. Es muy preocupante la inacción de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de cuidarnos”.

“Es ahora el momento de parar con la violencia en la calle, antes de que sea peor. La gente nos quiere en el barrio, reclamando y exigiendo más seguridad para Rafaela y es ahí donde nosotros nos paramos, del lado del vecino y no en la vereda de enfrente viendo como el problema de la inseguridad se agrava”, sostuvo Leonardo Viotti.