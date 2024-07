Valeria Soltermam: comprometida con los temas que la sociedad reclama

La concejala del Frente de Todos Valeria Soltermam, estuvo abocada en los últimos días a tres temáticas actuales a las que puso de relevancia a través de distintos proyectos. El lunes en reunión de Comisión, se le dio despacho a dos propuestas presentadas por la concejala, que serán votadas este jueves.

La primera de ellas tiene que ver con el tema de la recreación saludable. Se trata de una Minuta de Comunicación que le solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que “considere implementar el Programa Ajedrez urbano, que equipará con mesas de ajedrez distintos espacios públicos de la ciudad, con el principal objetivo de brindar a la comunidad una nueva propuesta de interacción social saludable en diversos puntos de Rafaela, aptos para tal fin”. Es importante poner en valor que esta propuesta se trabajó junto a distintas instituciones de la ciudad ligadas a la enseñanza del Ajedrez, como la escuela que funciona en la Sociedad Española. Rafaela cuenta con varias instituciones, además de la mencionada, dedicadas a la actividad de referencia, además de seis escuelas primarias donde el Ajedrez es materia curricular.

En este sentido, vale recordar que el ajedrez urbano tiene una dimensión social, educativa y terapéutica ampliamente demostrada, crea inclusión, lazos y vínculos sociales que pueden extenderse a relaciones de por vida. Resalta valores como el respeto hacia el otro, la cordialidad y la empatía.

La segunda de las propuestas está ligada a su preocupación sobre el cuidado del ambiente, específicamente en lo que se refiere al uso responsable del agua. Por ello, también esta semana se votará un proyecto de resolución que le solicita a Aguas Santafesinas S.A., “información sobre la existencia de un relevamiento de pérdidas de agua potable en la ciudad, promedio de demora en la solución y tercerización de las respuestas”. Este pedido tiene su sustento en los numerosos reclamos que le hacen llegar a la concejala sobre el tema, pérdidas en distintos puntos de la ciudad, reparaciones no finalizadas, demora en las respuestas, etc. “Considerando el aumento de la tarifa en más del 500 %, es necesario optimizar el servicio para cuidar el bolsillo de los contribuyentes, así como también, desde una conciencia ecológica, cuidar el agua como recurso no renovable”, sostiene.

Seguridad: recursos humanos y materiales en la mira

Por último, pero no menos importante, es para destacar que la edil viene trabajando a conciencia en materia de seguridad, a partir de las herramientas legislativas que posee. No es la primera vez que la legisladora aborda el tema. En su momento reclamó cuando el gobernador Pullaro decidió sacar de Rafaela a más de 100 efectivos (48 de la Policía de Acción Táctica (PAT) y los 84 egresados de la Escuela de Policía de Rafaela que, aunque se solicitó quedasen en Rafaela, no hubo respuesta positiva), trasladándolos a otros destinos como Rosario.

También ha presentado un proyecto de resolución que solicita al gobierno provincial conocer “el plan de entrega 2024 de los patrulleros y la cantidad que tiene prevista para la Unidad Regional V de Rafaela”, en vistas a conocer que se realizó la compra de 900 unidades nuevas y muchos ya fueron entregados en distintas localidades de la provincia, pero ninguno en nuestra ciudad. Soltermam insiste en que Rafaela también tiene problemas en materia de seguridad que deben ser atendidos con recursos materiales y humanos, justamente, para evitar llegar a mayores niveles de violencia y conflicto social. “El gobierno provincial está discriminando a la ciudad, necesitamos que entiendan que Rafaela también merece un plan de seguridad con recursos apropiados”, concluyó.

Por estos días, la concejala ha presentado también un proyecto solicitando iluminación en calles Carlos Gardel y Tucumán, necesario para garantizar la seguridad de las personas que ocupan el playón deportivo ubicado en el lugar, que suelen ser mayormente infancias y jóvenes. “Debemos establecer todas las estrategias posibles para evitar delitos, una buena iluminación en lugares estratégicos, es un aporte significativo, además de un reclamo legítimo del sector”.