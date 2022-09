Una docena de instituciones visitaron el Complejo Ambiental

En el marco del Día Mundial de la Limpieza, y del trabajo que el programa Instituciones Sustentables viene realizando en la ciudad, el Instituto para el Desarrollo Sustentable concretó una nueva visita de empresas e instituciones al Complejo Ambiental de Rafaela.

El programa Instituciones Sustentables busca acompañar a comercios y empresas locales, para fortalecer el manejo responsable de los residuos y promover buenas prácticas ambientales. Las organizaciones que realizaron la visita, adhieren a esta iniciativa separando sus residuos y entregando los materiales recuperables a las Cooperativas de Recicladores Urbanos.

Caruso, que estuvo presente en el recorrido, resaltó que “estas visitas son muy valiosas para las instituciones y para los habitantes de la ciudad, porque permiten visibilizar la importancia que tiene para el cuidado del ambiente y los Recicladores Urbanos la separación y disposición de los materiales que se generan a diario. En este espacio vecinos y vecinas pueden confirmar que los residuos, reciben un tratamiento, tienen un destino y una disposición final segura, generando además empleo verde”.

“Sin dudas estas acciones potencian el recupero de residuos, promueven la reutilización de los materiales y fortalecen el trabajo de los recuperadores urbanos. Pero también resaltan la importancia del trabajo conjunto que existe entre el estado, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los ciudadanos para la sustentabilidad. que hoy los líderes de estas empresas hayan autorizado a su personal y hayan estado acá es un claro compromiso, ya que es tiempo que se dedica para capacitar y afianzar sus acciones ambientales”, finalizó.

Participaron guiando la visita la directora del Complejo Ambiental Claudia Isaurralde, Sergio Amaya, Gisela Daniele y Ana Saccone integrantes del IDSR, junto a un grupo de 30 personas, integrantes de 12 empresas e instituciones de la ciudad: Banco Santa Fe, Casa Delma, Remonda Castro, Sodecar, Carlos Andretich, Paseo del Centro, Centro Comercial e Industrial de Rafaela, Grupo Cortassa, Marengo, Amiun, Limansky y UNRaf.

El objetivo de la visita era conocer en territorio sobre la gestión integral de residuos, el proceso que se realiza con los residuos que se generan en la ciudad. También visibilizar la importancia de la entrega de material recuperable de los grandes generadores a los Recicladores Urbanos habilitados; y que eso se replique en la separación domiciliaria, a través de los sistemas de recolección o establecimientos municipales que facilitan esta tarea.

Teniendo en cuenta el Día Mundial de la Limpieza, aprovechar el espacio para concientizar sobre la higiene urbana y la importancia del compromiso ciudadano para mantener limpia la ciudad.

Experiencias

Al momento de consultar sobre el recorrido por el Complejo Ambiental, Valeria Muñoz de la empresa Grupo Cortassa, dijo: “No lo conocía sinceramente y están muy organizados. Me sirvió para poder visualizar el destino que se le da a los residuos, y a través de lo pude ver y de lo que nos informaron, trasladar ese aprendizaje a otros. A veces vemos que familiares y amigos no separan correctamente y realmente no saben el trasfondo que hay detrás, la importancia que tiene separar los materiales”.

Sergio Benelli de Casa Delma, también destacó la organización del predio y del trabajo: “Me sorprendió cómo está distribuido todo, y la agilidad que esa disposición permite con los residuos. Notamos mucha organización y división del trabajo, cómo está cada persona con una tarea específica. Respecto a las cooperativas, es empleo. Y siempre que se genere empleo y trabajo es un avance”.

Por su parte, Juan Abona de la empresa Limansky expresó que le sorprendió el espacio: “Realmente es muy interesante lo que se ve acá, y las cosas que se hacen con todo lo que nosotros tiramos: la separación, la clasificación, el destino. Están haciendo un trabajo que es admirable. Además es un placer escuchar la experiencia de las chicas que trabajan en las Cooperativas de Trabajo, que separan con sus propias manos los residuos que generamos para tratar de recuperarlos. He tenido la experiencia de conocer otras experiencias de clasificación de residuos en otras ciudades y lo que está llevando adelante la Municipalidad de Rafaela a través de todo esto es muy meritorio”.

Antonela Durando de la empresa Carlos Andretich mencionó que ya había participado de un charla con la presencia de las presidentas de las Cooperativas de Trabajo, pero que visitar el espacio permite potenciar aún más el compromiso: “Queríamos aprender, y visualizarlo me parece mucho más importante porque es cuando a uno realmente le llega. Lo que más me sorprendió es la organización del lugar, como está sectorizado todo”.

Finalmente, Carolina Perez del CCIR, destacó la importancia de que se realicen este tipo de visitas porque generan conciencia ambiental y compromiso, “no me imaginaba una cosa así, me imaginaba mucha basura por todos lados. Es una experiencia para venir con los niños, para enseñarles que la basura se recicla. Realmente es para conocer, porque impacta”.

Con el programa Instituciones Sustentables el municipio continúa sumando actores al compromiso con el ambiente.El trabajo conjunto, el compromiso ciudadano y la articulación público privada resultan fundamentales para seguir construyendo una ciudad sustentable, limpia y ordenada.

Para más información se puede enviar un mail a instituciones.sustentables@gmail.com o llamar el teléfono (03492) 504579.