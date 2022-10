Sortearon la ubicación y adjudicación de los dúplex

En el mediodía de este jueves, se procedió al sorteo para ver a cuál de las cuatro familias que habían salido previamente adjudicadas les tocaba cada uno de los cuatro dúplex ubicados en el barrio Mora ya tienen sus felices propietarios.

Estuvieron presentes en el sorteo, el cual fue presidido por el escribano Pedro Eguiazu, el Intendente Luis Castellano; el director del Instituto Municipal de la Vivienda, Marcelo Riberi; la secretaria de Hacienda, Noelia Chiappero, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; representantes de la firma Cormorán S.A., Dante López y Gerardo Rouco Oliva; y las familias adjudicatarias.

La Unidad 1 fue sorteada para la familia de Guido Buniva y Josefina Bainotti, la unidad 2 quedó para Maximiliano Ponce y Ayelén Antelo, la número 3 para Ezequiel Rango y Yanina Navarro, por último, la número 4, les corresponderá a Daniel Losano y Lilian Colombo.

Recordemos que las unidades habitacionales están ubicadas en barrio Mora, concretamente en Avenida Luis Maggi al 1.100, entre Geuna y Destéfanis, en un lugar estratégico con vinculación a distintos sectores de Rafaela, y cuentan con una superficie cubierta de 55 metros cuadrados, con posibilidad de ampliaciones.

Se sortearon las ubicaciones de las familias que se quedarán con los dúplex del barrio Mora Foto: Prensa Municipalidad de Rafaela

Es importante destacar que los cuatro dúplex surgen luego de un convenio público-privado con la empresa Cormorán SA, donde quedaron a disposición del IMV las mencionadas unidades de vivienda en el barrio.

La entrega formal

En la continuidad y para finalizar el proceso, el martes 18 a las 9:30 se realizará la entrega formal de las unidades habitacionales.

El Intendente se acercó para presenciar el sorteo y para conocer y felicitar a las familias destacando que “esto no lo pudimos encarar solos, sino que lo hicimos a través de una relación muy fuerte con el sector privado, de modo que si se trabaja con confianza entre ambos sectores la fuerza que comienzan a tomar los proyectos es enorme. Cuando te atan esos puentes de confianza pasan estas cosas, algo que me parece sumamente positivo, porque en Rafaela estamos bastante acostumbrados a hacerlo cuando en realidad no es algo tan común en el resto de las ciudades del país”.

Consultado al respecto, Marcelo Riberi, director del Instituto, indicó que “para nosotros es otro paso importante.

Fue un proceso largo, que arrancó con la iniciativa de la empresa Cormorán S.A., donde se hizo un convenio público-privado exitoso, y hoy, parte de ese proceso es el sorteo de la ubicación y adjudicación de los dúplex. Así que, a partir de este momento, cada unidad ya tiene su dueño y ahora comienza el período del pago del anticipo y el próximo martes 18 de octubre vamos a tener la entrega oficial”.

Y añadió “este tipo de entregas y de actos son siempre emocionantes, hoy una familia que visualiza su futuro y el de sus hijos proyectada a través de una vivienda da cuenta del sentimiento que tiene esta cuestión. Así que para nosotros es una alegría enorme que estas familias puedan tener su casa, son familias trabajadoras de nuestra ciudad que con el tema de la actualidad y la coyuntura de sus alquileres tan altos y con tanta incertidumbre poder facilitarles un hogar es un sueño para nosotros”.

La emoción de las familias

Ayelén Antelo, que salió sorteada como propietaria de la unidad número 2 comentó sus sensaciones al finalizar el sorteo. “Estamos muy contentos y emocionados, la verdad que felices con esta posibilidad. La realidad es que es muy difícil tener una casa propia y acceder a esto es muy bueno y muy importante. Fue un proceso largo, de varios meses, íbamos siempre a visitar los dúplex, nos gusta la ubicación, así que ansiosos para que llegue el día de la mudanza. Esto implica iniciar un proceso con estabilidad y firmeza, sabiendo que vamos a pagar algo que es nuestro, porque veníamos alquilando, que era lo que se podía y hoy por hoy, pagar algo propio está muy bueno”.

Por su parte Ezequiel Rango, quien salió sorteado junto a Yanina Navarro para ocupar la vivienda número 3, manifestó “estamos muy contentos, ahora ya sabemos que unidad nos toca. Estuvimos charlando con nuestros nuevos vecinos, nos pusimos al día y ya con ganas de mudarnos a nuestra nueva casa. Actualmente estamos viviendo en la casa de los papás de Yanina, estamos viviendo todos juntos y necesitábamos un lugar propio para poder tener nuestro espacio, nuestra privacidad”.

Características de las unidades

Cada unidad habitacional cuenta con una superficie cubierta de 55 Metros cuadrados, de los cuales 34 corresponden a planta baja, 19 a planta alta y 2 metros cuadrados de alero.

Los dúplex cuentan con estar-comedor; cocina-lavadero; baño y un espacio de guardado en planta baja. En la planta alta se ubica un dormitorio, con la posibilidad de expansión a un segundo más otro baño. Todas las unidades cuentan con patio y un jardín de acceso para la posible ejecución de cochera o ampliaciones al frente.

Las viviendas fueron construidas con materialidad tradicional. Cuentan con revoque texturado exterior y fino interior, aberturas de aluminio, revestimientos, piso y zócalo cerámico, instalaciones completas, artefactos sanitarios y griferías. Los patios están cerrados con tapiales premoldeados de hormigón.