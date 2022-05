Este martes en las instalaciones del CCVM, se llevó adelante una Mesa de Género para dar voz y participación a las mujeres y disidencias en materia de Seguridad Públicas. La misma es impulsada por el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Gestión Social e Institucional.

La finalidad de estos encuentros es diseñar y planificar estrategias de prevención para construir ciudades más seguras desde la voz de las mujeres. El objetivo es establecer vínculos entre las ciudadanas y las instituciones estatales para abordar de forma integral las problemáticas vinculadas a la Seguridad.

Estos espacios son indispensables para que las mujeres puedan formar parte de la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas.

Formaron parte del encuentro la Coordinadora de la Secretaria de Gestión Social e Institucional del Ministro de Seguridad, Florencia Cardoso; la secretaria de Desarrollo Humano del municipio, Myriam Villafañe; la coordinadora de la Oficina de Prevención de Violencia de Género, Carla Cavalié; la coordinadora del Área de Vecinales, Vanesa Macagno; personal de la Unidad Regional V y representantes mujeres de las diferentes comisiones vecinales de la ciudad.

Planes estratégicos

“Desde el Gobierno de la Provincia estamos implementando las mesas de género y seguridad democrática. La finalidad es poder diseñar planes estratégicos para una ciudad más segura convocando a las distintas actores territoriales, escucharlas, poder incorporar y hacer un mapeo sobre esta situación para implementar luego políticas públicas preventivas en materia de seguridad”, manifestó Florencia Cardoso.

Con respecto a experiencias en otros lugares, contó: “Quedé muy impresionada sobre la cantidad de mujeres vecinalistas que están ocupando hoy importantes lugares. Dentro de la ciudad de Rafaela fue un encuentro muy enriquecedor, nos llevamos muchas cosas para continuar trabajando en conjunto con el área de género y el municipio. Encontramos que hay poco conocimiento sobre las herramientas desde el ministerio de seguridad para abordar la problemática de violencia de género. La idea es poder continuar y escuchar las voces de las mujeres”.

Herramientas

“En la tarde de hoy estuvimos reunidas en una mesa de seguridad con las distintas representantes de las entidades vecinales, donde pudimos acercar información de cómo cada una de las representantes debe actuar frente a hechos de inseguridad y donde también donde ellas sienten más seguras, qué es lo que perciben de sus vecinas y vecinos. Fue una buena reunión donde cada una además de poder expresar lo que vive, también se llevaron mucha información sobre distintas herramientas que hay para hacer una denuncia, alertan una situación de violencia, entre otras. Para nosotros ha sido una gran jornada donde han quedado en la agenda varios temas para continuar trabajando con cada una de ellas en los barrios”, indicó Villafañe.

“Trabajamos la problemática porque como sabemos no en todos los barrios existe la misma, pero sí sabemos que existe la necesidad de trabajar el tema de la inseguridad y también trabajar los distintos programas que tienen de acompañamiento a las mujeres de Rafaela, para nosotros ha sido una tarde gratificante”.

En cuanto a las herramientas que se dio a conocer, dijo: “Primero nos sorprendió la cantidad de representantes que vinieron a esta Mesa y sobre todo esta falta de información que a ella tampoco les permitía Ayudar a sus vecinas. Se han llevado mucha información valiosa y herramientas”.

Hacer valer derechos

A su turno, Cavalié detalló: “Transmitimos la importancia de que desde la Comisión Vecinal sea un factor que se constituye como impulsor en asistencia y acompañamiento de las mujeres que están atravesando situaciones de inseguridad”.

“La recepción fue muy buena y hay mucha demanda para poder seguir articulando y poner a disposición de las vecinales y en el territorio información básica sobre derechos de las víctimas, de las mujeres víctimas de delitos y los recursos con los que contamos en la ciudad de acompañamiento desde seguridad, justicia, salud. Comenzando este trabajo que tiene que ver con un mapeo territorial de brindar accesibilidad a las mujeres que están atravesando situaciones de inseguridad”.

“Se habló mucho sobre el derecho de ser acompañadas y de recibir un Trato digno a la hora de acercarse a una comisaría y radicar una denuncia, fundamentalmente a la no revictimización, Derecho a estar acompañada porque es algo que muchas mujeres no lo saben y es un derecho que hay que hacerlo valer. Hacerla valer es conocer este derecho”.

“Los vecinos y vecinas deben animarse a hablar y pedir ayuda. Esto tiene que ver con la corresponsabilidad social que nos abarca a todos. En la ciudad contamos con el 105 GUR o el número de guardia social de la Oficina que es 3492302763 para alertar que hay alguna persona que está siendo víctima de este delito”, cerró.

Instrumentos

“La reunión fue muy productiva. Me parece que las vecinales van a poder contar con herramientas e instrumentos para hablar con las mujeres que lo necesitan y también con los hombres que estén pasando una situación de género y de seguridad. Creo que no todas las presentes estábamos enteradas de entidades que podrían ayudar a las mujeres que pasen problemas en sus casas y también en la calle. Me llevo muchas herramientas y me comprometo para que la vecinal pueda interesarse cada vez más en estos temas”, enfatizó Estela, del barrio Malvinas.