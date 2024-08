Reforma jubilatoria en Santa Fe: Alcides Calvo se reunió con AMSAFE Castellanos

En las oficinas de la delegación Rafaela el Senador Provincial, Alcides Calvo, acompañado por la Ing. Bárbara Chivallero, recibieron la visita de las autoridades de AMSAFE del Departamento Castellanos, encabezados por el Secretario general, Adrián Oesquer, junto a Ana Minetti, y su equipo de trabajo, para dialogar sobre las conclusiones derivadas del análisis de la situación actual de la caja previsional de la Provincia de Santa Fe.

Recordemos que se constituyó la comisión para analizar la situación del sector, en el cual se coincidió en que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe debe permanecer en la órbita del Estado provincial; dar continuidad a los reclamos a Nación para el pago de la deuda; sostener los regímenes especiales dentro del sector público; mantener un sistema de reparto y fundarse en los principios de solidaridad intergeneracional y equidad toda cuestión relacionada a la Caja Provincial de Jubilaciones y Pensiones.

A este análisis, Calvo aportó el informe realizado en conjunto con el Senador Ruben Pirola, donde detallan a manera complementaria su punto de vista sobre los aspectos a considerar desde un inicio, entre los que se destacan:

1) El sistema previsional de la provincia tiene los reaseguros necesarios para su sustentabilidad financiera y que corresponde exigir ante el Gobierno Nacional el cumplimiento de sus obligaciones, sea a través del diálogo político-institucional o mediante las acciones judiciales que sean necesarias para su llegada.

2) No debe pensarse en una reforma del sistema previsional de carácter integral y permanente, tanto en lo estructural o lo paramétrico, en función de los problemas financieros actuales, que pretenda trasladar a los sectores activos y pasivos el costo de esas modificaciones.

3) Que previamente a cualquier propuesta de reforma a nivel provincial debe considerarse la discusión y debate que a nivel nacional se llevará respecto del sistema previsional, en atención a lo firmado en el Acta de Mayo por nuestro Señor Gobernador, para luego poder debatir la armonización o las disposiciones que corresponden adoptar en el sistema provincial.

4) Que algunas modificaciones en particular pueden plantearse en función de buscar la paulatina mejora del funcionamiento del sistema previsional, lo cual no debe estar supeditado a plazos sino a la construcción de los consensos necesarios, para garantizar siempre derechos adquiridos, respetar los principios de la seguridad social y sin plantear condiciones más estrictas que las hoy exigidas en el nivel nacional (edades de varones y mujeres, aportes, cómputos, reciprocidad, etc) y que es necesario incorporar la participación de los sectores activos y pasivos en un Directorio para la conducción y administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia como desde hace tiempo se reclama.

De esta manera los representantes de AMSAFE expresaron su mirada coincidente con estos puntos tratados, insistiendo como desde el inicio del tratamiento con la necesidad de rechazar cualquier tipo de reforma que que implique una regresión en los derechos de los trabajadores y jubilados, enfatizando que toda modificación normativa que involucre al sector docente debe ser tratada y discutida en paritarias, alertando además que el análisis del déficit de la caja jubilatoria no puede valerse con un único criterio como es el del déficit 0 y se debe realizar con una mirada integral, incorporando lo adeudado desde nación, y pensando.

Es por ello que Calvo agregó “Comprendemos la situación que se plantea desde la Provincia, pero consideramos que nuestro aporte lo hacemos desde un lugar responsable, donde en este tiempo pudimos dialogar con diferentes sectores y la reunión de hoy es una instancia más, en este caso representando al sector docente, en actividad y jubilados, que dedican y han dedicado su vida a la educación con el esfuerzo que sabemos que hacen los maestros en las localidades y la zona rural en el territorio provincial, y al igual que lo que pudimos evaluar junto a los demás sectores, coincidimos en los puntos básicos que expresamos en nuestro informe con el Senador Pirola.”