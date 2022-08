Plan de 130 cuadras de pavimento: restan apenas 6 cuadras por realizar

El intendente Luis Castellano junto a parte de su equipo de gestión visitaron y recorrieron la obra de pavimento que la Municipalidad de Rafaela está ejecutando en barrio Güemes, en el marco del “Plan 130 Cuadras de Pavimento”. Además dialogaron con los vecinos y vecinas para escuchar sus opiniones y proyectos.

“La gente del barrio está muy contenta porque, al tener pavimento, todo cambia. Todo se ve más lindo, más limpio”, destacó Juan Oliva, presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Güemes.

“Hace cuatro meses que venimos trabajando en esta nueva comisión y la respuesta de parte del Municipio es muy buena. Nos acompaña, dialogamos, le pedimos y hay cosas que se dan rápido y otras por las que tenemos que esperar un poco”, remarcó.

Esfuerzo del Estado y los vecinos y vecinas

Por su parte, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero señaló que “con mucho esfuerzo del Municipio y los vecinos estamos llevando adelante el ‘Plan 130 Cuadras de Pavimento’, el cual ya está llegando a su tramo final, y vinimos a hacer una recorrida junto al intendente Luis Castellano, integrantes de la comisión vecinal y el área Relaciones Vecinales”.

La obra en ejecución incluye la pavimentación de tres cuadras de la calle Miguel Giay, entre Iturraspe y Erasmo Poggi.

“Ya estamos trabajando en el próximo plan de pavimentación en conjunto con la vecinal y los vecinos”, dijo Chivallero.

La funcionaria expresó que “hoy nos quedan seis cuadras para terminar el plan; una de ellas es en este barrio Güemes y el resto en barrio Nuestra Señora de Luján -allí están en ejecución- en donde una parte es pavimento y otra un entubado que nos permitirá hacer el pavimento restante”.

Satisfacción

Asimismo, los vecinos del barrio mostraron su satisfacción por la llegada y concreción de la pavimentación. Antonio dijo: “Desde el año 1990 que vivo acá y nunca me fui. Hace un tiempo me encontré con Luis Castellano y me dijo que iban a asfaltar la calle y se lo agradecí; así que, hoy, estamos mejor”.

Finalmente, Víctor manifestó: “Es un orgullo tener el pavimento y ver las obras que se vienen haciendo gracias al Municipio. Hace 48 años que vivo en el barrio. Cuando yo vine no había nada. También es muy bueno que el intendente venga y hable con los vecinos. Estamos muy agradecidos”.

En la recorrida también estuvo presente la coordinadora de Relaciones Vecinales, Vanesa Macagno.