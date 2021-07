El gobernador Omar Perotti anunció que en los próximos días se llegará a los 2 millones de dosis de vacunas colocadas en contra del COVID-19 e instó a los jóvenes de entre 18 a 30 años a anotarse para ser inoculados.

“El objetivo en todo este tiempo fue el mismo: la vida de las personas. Hoy, vacunar es recuperar la libertad. Lo que hicimos fue importante, pero falta. Por eso, reforzamos el compromiso que asumimos como gestión. Vamos a seguir cuidando a las santafesinas y a los santafesinos. En estos días llegaremos a colocar 2 millones de dosis, y hoy es un día pleno en nuestra campaña de vacunación. Los más de 30 mil turnados en toda nuestra provincia es el mejor homenaje que le podemos hacer a este Día de la Independencia, junto con el reconocimiento a todos y todas quienes están en los centros de vacunación ubicados en cada uno de nuestros pueblos y ciudades”;manifestó.

“Hemos superado los 2 millones de inscriptos en el registro para vacunarse. Esto muestra a las claras la responsabilidad creciente que nuestra sociedad refleja para recibir su inoculación. Tenemos que vacunar a todos los mayores de 18 años. Les pido que multipliquemos la invitación, en especial, a los y las jóvenes que ya pueden inscribirse. Las vacunas no solo significan cuidar la salud; también significan mayor libertad y mayor independencia para desarrollarnos y seguir siendo, como provincia, el corazón productivo del país”; indicó.

Hablando con la prensa, volvió a reiterar el pedido: “Hay más de 400.000 jóvenes que no se anotaron. Quizás pensaron que estaba lejos, pero está cerca. Que no quede nadie sin inscribirse. Estamos empezando a turnar por debajo de los 30. No está tan lejos.”, dijo.

Serán 70.000 dosis en Rafaela

Por su parte, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, dijo: “Actualmente, estamos ante los embates de una segunda ola y la aparición de nuevas cepas. Al igual que otros países, debimos retroceder, pero no bajamos ni bajaremos los brazos. Las dificultades son enormes. Nuestro país estaba tratando de sobreponerse de un descalabro económico cuando surgió esta crisis. Ahora, hay demoras en la distribución de vacunas a nivel internacional, hay desigualdades entre países poderosos que acaparan y países menos desarrollados que esperan, y hay pujas entre los grandes laboratorios. Pero aquí, en Rafaela, ya aplicamos 70 mil dosis; en Santa Fe superamos el millón y medio; y en la Argentina se concretaron más de 23 millones de aplicaciones. En esos números, que siguen creciendo, está cifrado nuestro esfuerzo”; indicó.