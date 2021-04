El ministro de Seguridad, Jorge Lagna, apuntó sobre la decisión del Fiscal Regional Diego Vigo de no querer trabajar con el Organismo de Investigación, el área al que regresó su antecesor, Marcelo Saín, tras dejar el cargo. Lo hizo el mismo día en que se conoció la decisión del Fiscal General Jorge Baclini, de dar marcha atrás con la misma. Aunque, con un apartado no menor: deja aclarado que la decisión de Vigo no es ilegal.

Lagna visitó Rafaela luego del recambio en la cúpula policial de la Unidad Regional V de Policía, el cuarto desde el inicio de la gestión de Omar Perotti. En ese marco, en una entrevista cedida al periodista Miguel Gonzalez, y consultado sobre la decisión de Vigo, dio un marco a su posicionamiento: “estoy convencido de que la Justicia es una pata importante en cuanto a la seguridad. Los jueces dicen que el delito le llega cometido. Pero de la buena o mala actuación o el compromiso de un juez o un fiscal, deviene una mayor o menor seguridad. Debemos trabajar en conjunto. Y lamentablemente, se están dando hechos en la ciudad de Rafaela, con una decisión inconsulta del Fiscal Vigo, que no entendemos aún, y que no es conforme a derecho. Lo digo más como abogado como ministro. Conozco la ley 13.013 y estuve como debate en el nuevo sistema. Tengo entidad para hablar”. "

“Para mí es una decisión errónea, ilegítima y grave de un Fiscal, que además contraría la decisión de su superior, que es el Fiscal General, Jorge Baclini”, sentenció Lagna.

“La unidad de acción es uno de los postulados que la ley de creación le fija al Ministerio Público. No podés, como Fiscal, negarte a investigar con el Organismo de Investigaciones que es el organismo auxiliar que te prevé la ley, porque no te gusta la persona que está. La verdad, insólito”, detalló.

Sobre si habrá alguna reunión para acercar las partes, Lagna dijo: “alejamiento de nuestra parte no hubo nunca. Cuando era secretario, convoqué a trabajar en conjunto. Nos fue dificultoso hacerlo. Tiene que ver con las características de cada persona. El fiscal Vigo está cometiendo un error jurídica”.

¿Puede perder el cargo? “Es pasible de sanciones disciplinarias”, cerró.