Otros cinco jóvenes se sumarán al programa de Prácticas Laborales en dos empresas de nuestra ciudad: Muriel S.A. y Arruca S.A. Es por ello que el coordinador del Área de Empleo del municipio, Juan Ignacio Ruggia, se reunió con ellos en el Museo Histórico Municipal, este viernes.

El funcionario agradeció a estas firmas “porque siempre han tenido una relación muy estrecha con la Municipalidad y la Oficina de Empleo para poder implementar estas oportunidades para los jóvenes”.

También “tres chicos van a iniciar sus prácticas en Tostado, Sunchales y Esperanza a través de la gestión de la Oficina Municipal de Empleo de Rafaela en sucursales de Muriel”, relató Ruggia.

Como objetivo de este año “nos propusimos la capacitación de 1.500 jóvenes en diferentes programas y este es uno de ellos. También están Entrenamiento Laboral, cursos de formación, empleo verde, Plan Trayectorias, Santa Fe Más, Santa Fe me capacita, Futuras Mujeres, el Centro Municipal de Oficios, entre otros”, contó el Coordinador.

Una esperanza

Al finalizar el encuentro, algunos de los participantes compartieron sus sensaciones que este oportunidad.

Camila Juncos tiene 25 años y comenzará su entrenamiento en Muriel S.A: “Hace un año que estaba esperando esta oportunidad porque estoy buscando trabajo. Estoy muy contenta y entusiasmada de comenzar. En la empresa voy a hacer reposición de mercadería”.

Por su parte, Lucas dijo que “voy a trabajar en Arruca y va a ser mi primer trabajo en una fábrica. Me siento muy contento porque siempre trabajé por mi cuenta. Me presenté en la Oficina de Empleo y me llamaron a los 15 días para una entrevista. Es una muy buena posibilidad para quienes no tenemos un trabajo. Les quiero decir a los jóvenes que no pierdan la esperanza y que es una muy buena oportunidad para aprovechar”.

Finalmente, Cristian manifestó: “Yo estaba lavando autos y decidí ir a la Oficina de Empleo hasta que me llamaron. Ahora estoy con esta oportunidad y me siento muy contento porque quiero salir adelante. Para mí es una gran bendición. A los jóvenes les digo que se puede salir adelante, hay que tener voluntad y esfuerzo”.