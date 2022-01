“No es un dato menor tener o no presupuesto”. Con esta respuesta a una pregunta de VíaRafaela, el gobernador Omar Perotti se refirió a la falta de los mismos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional.

// Mirá también Santa Fe también terminó el año sin la sanción del Presupuesto 2022

“Parecería que algunos quieren minimizar este hecho, como diciendo ‘bueno, se pueden arreglar’. Cuando no tenés las obras identificadas en el presupuesto, tenés que tratar de ver si tenés recursos para poder hacerlas, y allí es donde seguramente podemos tener dificultad, porque hoy el Ministerio de Infraestructura de la Nación tiene que buscar las partidas para poder licitar las obras. Distinto sería el presupuesto ya lo contenía”.

“Entonces esto no es un tema menor, la verdad que tanto a nivel nacional como provincial no tener Presupuesto es una muy mala señal. En momentos difíciles, en los que hay que facilitar las cosas a la gente, generar un clima que distienda tensiones, que genere expectativas positivas, no es precisamente la mejor señal de la política dejar sin Presupuesto a los poderes Ejecutivos”, concluyó el gobernador.

Previamente, el diputado nacional Roberto Mirabella, había sido consultado sobre este tema, luego de que Vialidad Nacional hubiera firmado un convenio con la Municipalidad de Rafaela para poder pavimentar el camino N°5, que vincula el área industrial rafaelina con la ruta nacional 34. En tal sentido, remarcó que “si se hubiera aprobado el Presupuesto, hubiéramos licitado el 10 de enero los 14 kilómetros de autopista de la ruta 34, desde la Variante hasta la ruta 13. Producto de esto, estamos en una situación indefinida. Vamos a tener que discutir con el Gobierno Nacional si eso va a entrar o no”.

También estaba incluido todos los ingresos a los puertos en el sur de la provincia: San Lorenzo, Timbúes... Estaba incluido el puente Santa Fe - Santo Tomé, que se lo incluímos a (Gabriel) Katopodis, cuando fue al Congreso”.

“Ahora estamos en una situación incierta. Es realmente lamentable para nosotros y toda la provincia de Santa Fe. La no aprobación del Presupuesto es algo inédito. Fui 8 años legislador, opositor. Jamás los hemos dejado sin Presupuesto. Cuando tuvimos diferencia, a lo sumo, nos abstuvimos. Incluso, en 2013, pedí el tratamiento sobre tablas porque lo necesitaba el Gobernador Bonfatti. Es algo peligroso”, concluyó el legislador.