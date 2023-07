Los Bodoira, Edelvino y Delvis, llamaron a que la gente vaya a votar

Tanto Edelvino como Delvis, precandidatos a Gobernador de la Provincia de Santa Fe como a concejal por “Viva la Libertad”, emitieron su voto en la escuela Mitre. Se mostraron muy sonrientes y confiados en los resultados que se conocerán a partir de las 18.

“Instamos a la ciudadanía a participar. No hay cambios mágicos. Si uno no participa, no podemos quejarnos”, dijo Delvis a los medios.

Su padre, por su parte, comentó sobre su primera experiencia como político: “Durante la campaña, hemos hecho hincapié en la construcción de la democracia en familia. Tenemos que llenarnos de civismo”.

Luego de concurrir a misa, tenían previsto seguir los resultados en su bunker de Rafaela, aunque también viajarían más tarde a Rosario y Santa Fe.