La salida de Esperanza del consorcio vial de la ruta 70 “no fue consensuado con la provincia”

El director de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, se expidió respecto de la salida de la Municipalidad de Esperanza de la Unidad Ejecutora del Consorcio Vial N° 9, que tiene a cargo la concesión de las rutas provinciales N° 6 y 70.

El funcionario, en declaraciones a CSC Radio de Esperanza, dijo que “esto no fue consensuado con la provincia, incluso cuando estuvimos en la ciudad supimos de algunos inconvenientes internos que había que solucionar. Ellos son concesionarios del Corredor Vial de la ruta 70 y parte de la ruta 6 porque en su momento un conjunto de comunas y municipios lo solicitó así, es como si fuera una unión de empresas que tiene la concesión, después si entre ellos hay problemas y empiezan a separarse, hay que ver cómo lo resuelven. Hubiera sido mucho mejor que se hablara con la provincia pero eso todavía no ocurrió y todavía estamos esperando la comunicación formal de la determinación, hasta ahora no hubo ninguna de la Unidad Ejecutora”.

Explicitó que “el contrato de concesión es entre Vialidad Provincial y la Unidad Ejecutora independientemente de quienes son sus integrantes” y comentó que “ya ha pasado en otros corredores”.

En la misma entrevista, Seghezzo aseguró la continuidad del Plan Circunvalar y la Ruta Segura en el tramo de Esperanza: “toda esta situación es totalmente irregular porque la ruta 70 no es menor, está muy cerca de Santa Fe y une a una ciudad importante como Esperanza y otras comunas y ciudades de importancia”. “Hace ya meses que venimos hablando con Nación para ubicar quien es el responsable, se demoró mucho desde Nación la designación de los responsables hasta que finalmente tuvimos el contacto y estamos en vísperas del convenio, que esperamos que se firme la semana que viene –que encima es corta por los feriados- o como máximo la siguiente, y ahí podremos empezar desde la provincia a tomar el tema”, reiteró.

Aclaró que “la pavimentación será del desvío, después si la empresa quiere hacer el puente y la vía del circunvalar será fantástico, pero lo urgente es pavimentar ahora los desvíos”.

En relación a la Ruta Segura (la transformación de la 70 con tres carriles en determinados tramos y doble traza en ls áreas urbanas) “la obra no está parada y la idea es continuarla, no con el proyecto original sino con el mejor proyecto posible para la ruta 70. El tramo Esperanza ya está definido pese a los reajustes, y por ejemplo la definición política ha sido no ensanchar la ruta. Los trabajos dependen de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) encargada de la obra pero el contrato está vigente, se hará lo mejor posible y voy a averiguar por qué no se está trabajando hoy en el tramo Esperanza”, sentenció.

El contrato rige hasta 2029

En 2017, el contrato entre las diferentes localidades integrantes de la Unidad Ejecutora desde 2020 (Municipalidades de Rafaela y Esperanza y de las Comunas de Franck, Humboldt, Vila, Fraga, San Antonio, Colonia Castellanos y Presidente Roca) se terminaba. Todas y el propio Seghezzo decidieron la continuidad hasta el 2020.

El 10 de agosto del 2020, en plena pandemia, se decidió la continuidad hasta el día 31 de diciembre de 2028.

¿Esto que implica? Que la decisión de la continuidad o no de este sistema no dependerá de los actuales intendentes ni el gobernador Pullaro (dado que tiene vedada su reelección), sino de las próximas gestiones. Y tendrán todo un año para saber si se renueva o no.