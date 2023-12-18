Vía Rafaela

La Fiesta del Deporte ya tiene a sus deportistas nominados

Como en años anteriores, en este no habrá un ganador único por terna, sino que se hará una mención a cada uno de los deportistas. Además, se brindarán reconocimientos a la trayectoria, a la revelación y se premiará al deportista del año.

Adrian Gerbaudo
Adrian Gerbaudo

lunes, 18 de diciembre de 2023

Todo listo para la Fiesta del Deporte 2023
Todo listo para la Fiesta del Deporte 2023 Foto: Prensa Municipalidad de Rafaela

Este miércoles, desde las 20:30, en el Anfiteatro “Alfredo Williner”, se realizará la Fiesta del Deporte y Elección del Deportista del Año 2023.

En ese sentido, la Subsecretaría de Deportes y Recreación, en conjunto con distintas áreas, continúa trabajando en todos los detalles previos a la realización del evento y en el sitio web del Gobierno Municipal ya se puede observar la lista de deportistas destacados en cada disciplina, así como también quienes recibirán premios especiales.

Vale mencionar que, en caso de mal tiempo, el evento se desarrollará en el Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano”.

A continuación, el detalle de las nominaciones:

AEROMODELISMO

  • MARIO PALMIERI
  • RICARDO PALMIERI
  • ENRIQUE LEVRINO - LEONARDO BARUCHELLI (EQUIPO F2C)

AJEDREZ

  • FELIPE DEL ZOPPO ROCCHETTI
  • SALVADOR DELGADO
  • PABLO FERREYRA

ATLETISMO

  • SANTIAGO DAPERNO
  • JOAQUÍN CARBALLO
  • LEONELA LÓPEZ
  • SOFÍA FREGONA

AUTOMODELISMO

  • JOSÉ FERNANDO FOTI
  • JUAN FRANCISCO KILGELMANN

AUTOMOVILISMO NACIONAL

  • CRISTIAN VAIRA
  • RICARDO SARACCO
  • JOSÉ COSTAMAGNA

AUTOMOVILISMO ZONAL

  • AGUSTÍN GHIOTTI
  • NICOLÁS GONZÁLEZ
  • ALEJANDRO CIPOLAT

BÁSQUET

  • GINO JESÚS GRAMAGLIA
  • AGUSTÍN RÍOS
  • DANTE BENINCA
  • ANGELINA TOANI

BILLAR

  • PABLO PAGANI

BOCHAS

  • MARTÍN OVIEDO
  • LUCIANO CORREA
  • ANÍBAL RODRÍGUEZ
  • LUIS VALIENTE

BOXEO

  • YOANA RODRÍGUEZ
  • FABRICIO SPÓSITO
  • DAIANA DÍAZ

CICLISMO

  • FRANCO GABRIEL PONS
  • LUCAS LUIS PERETTI
  • JOSEFINA ECHANIZ

FISICOCULTURISMO

  • MARIANELA JESICA ASTRADA
  • ERIC ARNOLDT
  • DARÍO PINCIROLI
  • DIEGO FONTANETTO

FÚTBOL

  • CAMILA JUÁREZ
  • JUAN JOSÉ WEINSSEN
  • MANUEL BUSTOS
  • DANIEL FERNANDO ITURRIA
  • OSCAR MALDONADO

GIMNASIA ARTÍSTICA

  • ARACELI BURGOS
  • LUISINA LÓPEZ
  • JULIETA MENSEGUEZ

GOLF

  • LUCÍA BOCCHETTO
  • FEDERICO TORRESAGASTI
  • GIOVANNI CABAÑA

HANDBALL

  • LUISINA RODRÍGUEZ
  • LAUTARO ELÍAS SASSETTI
  • JOAQUÍN ACOSTA

HOCKEY

  • GUILLERMINA ASTUDILLO
  • FLORENCIA CORVALÁN
  • ALDANA PINTOS
  • MORENA HERNÁNDEZ

INTERCOLEGIALES

  • MAGALI ALLASSIA
  • JULIETA BRODA
  • NARELA PAZ
  • JULIA LAMBERT
  • VALENTINA MERLINO
  • FEDERICO DALMASO

JIU-JITSU

  • ALAN STRADA
  • GINO AGRANO
  • JOSÉ PRAI

KARATE

  • OLIDEN QUIRÓZ
  • AXEL NAVARRO
  • NICOLÁS ECHEVARRÍA
  • TIZIANO OESQUER

MIDGET

  • EUGENIO MAUTINO
  • GONZALO ZBRUN
  • TOMÁS PLATINI

MMA

  • FRANCO TÉVEZ
  • JUAN CRUZ RAMALLO
  • SERGIO LUQUE
  • IGNACIO CASTIGLIONI

MOUNTAIN BIKE

  • GABRIEL DURANDO
  • RAÚL DURANDO
  • NORBERTO WILLINER
  • DIEGO DRUBICH

MOTOCICLISMO

  • EMANUEL ZAMORA
  • AGUSTÍN DONATI
  • VALENTINO CHIABOTTO

NATACIÓN

  • MARTINA GARCÍA
  • LOURDES ALIPRANDI
  • PABLO CÉSAR SCOZZINA
  • ANDRÉS DONNET
  • MIRANDA CÁCERES

PADDLE

  • FABRIZIO ALEJANDRO GARCÍA
  • VALENTINO MINETTI
  • NICOLÁS TELL

PATÍN

  • IRINA GUTIÉRREZ
  • DELFINA PERALTA
  • INDRA GADLER
  • SOFÍA ZOJA

PEDESTRISMO

  • MATEO QUIROGA
  • AGUSTÍN PECANTET
  • RODRIGO VISCONTI
  • GERMÁN FERNÁNDEZ

PELOTA PALETA

  • SANTIAGO BISANG
  • MATEO MONTOYA
  • LUIS MARÍA ZANONI
  • CRISTIAN EMMERT

RUGBY

  • GONZALO CLEMENZ
  • VALENTINO FERRERO
  • MARIANO FERRERO

RURAL BIKE

  • GABRIEL SCHMIT
  • LUISINA SIMONDI
  • CAROLINA ANTELLO
  • MARCELO GILLI

SALTOS HÍPICOS

  • EMILIA GAGLIANO
  • VÍCTOR MANUEL RICO
  • LILEN GIACOBONE

TAEKWONDO

  • BRENDA VALLEJOS
  • TIAGO ICASURIAGA
  • JEREMÍAS SOMMER
  • ARIEL ROLDÁN

TENIS

  • MATÍAS ALESSANDRIA
  • JOAQUÍN ESCOBAR
  • JOSEFINA ZIMMERMANN

TIRO CON ARCO

  • LUCAS HÉCTOR VÁZQUEZ
  • GERVASIO MOLINARO
  • MATEO LLODRA

TIRO DEPORTIVO

  • CLAUDIO ROMITELLI
  • PABLO ROBERTO FRANZETTI
  • LAUTARO SAMBRINI

TRIATLÓN

  • VIRGINIA MILANESIO
  • FLORENCIA GIRO

VOLEY

  • MILAGROS LOURDES MESA
  • SOFÍA SCHILLING
  • ANA GAIDO
  • JOAQUÍN BURQUET

VUELO A VELA

  • MIGUEL ÁNGEL SERRANO
  • MARCOS MEROÑO
  • GERMÁN RUBIN
  • WUSHU
  • LARA CHÁVEZ
  • VIOLETA MATTIO
  • LARISSA AMHERD
  • FRANCO AGUILAR

PREMIOS ESPECIALES

DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

  • TOMÁS MONDINO - ATLETISMO
  • PEDRO EMMERT - ATLETISMO
  • ABRIL OKON - ATLETISMO
  • JUAN IGNACIO CANELA - AUTOMOVILISMO
  • DELFINA GENTINETTA - BÁSQUET
  • MELISA GRETTER - BÁSQUET
  • ROBERTO ACUÑA BÁSQUET
  • CANDELA GENTINETTA - BÁSQUET
  • OMAR SERRANO - BOCHAS
  • VÍCTOR EXNER - BOXEO
  • NICOLÁS BLANCO - BOXEO
  • OMAR DÍAZ - BOXEO
  • NATALIA VERA - CICLISMO
  • ÁNGELO MARTINO - FÚTBOL
  • LUCAS BLONDEL - FÚTBOL
  • FACUNDO COLIDIO FÚTBOL
  • FACUNDO LENCIONI - FÚTBOL
  • TOMÁS POCHETTINO - FÚTBOL
  • SEBASTIAN ACUÑA - FÚTBOL
  • LUCÍA GONZÁLEZ - GIMNASIA ARTÍSTICA
  • EMILIA ACOSTA - GIMNASIA ARTÍSTICA
  • GUSTAVO ACOSTA - GOLF
  • PEDRO RUBIOLO - RUGBY
  • MAYCO VIVAS - RUGBY
  • GERMÁN ROMITELLI - TIRO
  • SUSANA HAUSWIRTH - TRIATLÓN
  • CATALINA INGARAMO - TRIATLÓN
  • SERGIO PERETTI - TRIATLÓN

PREMIOS ESPECIALES

EXDEPORTISTA

  • WALTER PALMIERI

AUXILIAR DEPORTIVO

  • GISELA TRUCCO
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