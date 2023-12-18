La Fiesta del Deporte ya tiene a sus deportistas nominados

Este miércoles, desde las 20:30, en el Anfiteatro “Alfredo Williner”, se realizará la Fiesta del Deporte y Elección del Deportista del Año 2023.
En ese sentido, la Subsecretaría de Deportes y Recreación, en conjunto con distintas áreas, continúa trabajando en todos los detalles previos a la realización del evento y en el sitio web del Gobierno Municipal ya se puede observar la lista de deportistas destacados en cada disciplina, así como también quienes recibirán premios especiales.
Vale mencionar que, en caso de mal tiempo, el evento se desarrollará en el Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano”.
A continuación, el detalle de las nominaciones:
AEROMODELISMO
- MARIO PALMIERI
- RICARDO PALMIERI
- ENRIQUE LEVRINO - LEONARDO BARUCHELLI (EQUIPO F2C)
AJEDREZ
- FELIPE DEL ZOPPO ROCCHETTI
- SALVADOR DELGADO
- PABLO FERREYRA
ATLETISMO
- SANTIAGO DAPERNO
- JOAQUÍN CARBALLO
- LEONELA LÓPEZ
- SOFÍA FREGONA
AUTOMODELISMO
- JOSÉ FERNANDO FOTI
- JUAN FRANCISCO KILGELMANN
AUTOMOVILISMO NACIONAL
- CRISTIAN VAIRA
- RICARDO SARACCO
- JOSÉ COSTAMAGNA
AUTOMOVILISMO ZONAL
- AGUSTÍN GHIOTTI
- NICOLÁS GONZÁLEZ
- ALEJANDRO CIPOLAT
BÁSQUET
- GINO JESÚS GRAMAGLIA
- AGUSTÍN RÍOS
- DANTE BENINCA
- ANGELINA TOANI
BILLAR
- PABLO PAGANI
BOCHAS
- MARTÍN OVIEDO
- LUCIANO CORREA
- ANÍBAL RODRÍGUEZ
- LUIS VALIENTE
BOXEO
- YOANA RODRÍGUEZ
- FABRICIO SPÓSITO
- DAIANA DÍAZ
CICLISMO
- FRANCO GABRIEL PONS
- LUCAS LUIS PERETTI
- JOSEFINA ECHANIZ
FISICOCULTURISMO
- MARIANELA JESICA ASTRADA
- ERIC ARNOLDT
- DARÍO PINCIROLI
- DIEGO FONTANETTO
FÚTBOL
- CAMILA JUÁREZ
- JUAN JOSÉ WEINSSEN
- MANUEL BUSTOS
- DANIEL FERNANDO ITURRIA
- OSCAR MALDONADO
GIMNASIA ARTÍSTICA
- ARACELI BURGOS
- LUISINA LÓPEZ
- JULIETA MENSEGUEZ
GOLF
- LUCÍA BOCCHETTO
- FEDERICO TORRESAGASTI
- GIOVANNI CABAÑA
HANDBALL
- LUISINA RODRÍGUEZ
- LAUTARO ELÍAS SASSETTI
- JOAQUÍN ACOSTA
HOCKEY
- GUILLERMINA ASTUDILLO
- FLORENCIA CORVALÁN
- ALDANA PINTOS
- MORENA HERNÁNDEZ
INTERCOLEGIALES
- MAGALI ALLASSIA
- JULIETA BRODA
- NARELA PAZ
- JULIA LAMBERT
- VALENTINA MERLINO
- FEDERICO DALMASO
JIU-JITSU
- ALAN STRADA
- GINO AGRANO
- JOSÉ PRAI
KARATE
- OLIDEN QUIRÓZ
- AXEL NAVARRO
- NICOLÁS ECHEVARRÍA
- TIZIANO OESQUER
MIDGET
- EUGENIO MAUTINO
- GONZALO ZBRUN
- TOMÁS PLATINI
MMA
- FRANCO TÉVEZ
- JUAN CRUZ RAMALLO
- SERGIO LUQUE
- IGNACIO CASTIGLIONI
MOUNTAIN BIKE
- GABRIEL DURANDO
- RAÚL DURANDO
- NORBERTO WILLINER
- DIEGO DRUBICH
MOTOCICLISMO
- EMANUEL ZAMORA
- AGUSTÍN DONATI
- VALENTINO CHIABOTTO
NATACIÓN
- MARTINA GARCÍA
- LOURDES ALIPRANDI
- PABLO CÉSAR SCOZZINA
- ANDRÉS DONNET
- MIRANDA CÁCERES
PADDLE
- FABRIZIO ALEJANDRO GARCÍA
- VALENTINO MINETTI
- NICOLÁS TELL
PATÍN
- IRINA GUTIÉRREZ
- DELFINA PERALTA
- INDRA GADLER
- SOFÍA ZOJA
PEDESTRISMO
- MATEO QUIROGA
- AGUSTÍN PECANTET
- RODRIGO VISCONTI
- GERMÁN FERNÁNDEZ
PELOTA PALETA
- SANTIAGO BISANG
- MATEO MONTOYA
- LUIS MARÍA ZANONI
- CRISTIAN EMMERT
RUGBY
- GONZALO CLEMENZ
- VALENTINO FERRERO
- MARIANO FERRERO
RURAL BIKE
- GABRIEL SCHMIT
- LUISINA SIMONDI
- CAROLINA ANTELLO
- MARCELO GILLI
SALTOS HÍPICOS
- EMILIA GAGLIANO
- VÍCTOR MANUEL RICO
- LILEN GIACOBONE
TAEKWONDO
- BRENDA VALLEJOS
- TIAGO ICASURIAGA
- JEREMÍAS SOMMER
- ARIEL ROLDÁN
TENIS
- MATÍAS ALESSANDRIA
- JOAQUÍN ESCOBAR
- JOSEFINA ZIMMERMANN
TIRO CON ARCO
- LUCAS HÉCTOR VÁZQUEZ
- GERVASIO MOLINARO
- MATEO LLODRA
TIRO DEPORTIVO
- CLAUDIO ROMITELLI
- PABLO ROBERTO FRANZETTI
- LAUTARO SAMBRINI
TRIATLÓN
- VIRGINIA MILANESIO
- FLORENCIA GIRO
VOLEY
- MILAGROS LOURDES MESA
- SOFÍA SCHILLING
- ANA GAIDO
- JOAQUÍN BURQUET
VUELO A VELA
- MIGUEL ÁNGEL SERRANO
- MARCOS MEROÑO
- GERMÁN RUBIN
- WUSHU
- LARA CHÁVEZ
- VIOLETA MATTIO
- LARISSA AMHERD
- FRANCO AGUILAR
PREMIOS ESPECIALES
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
- TOMÁS MONDINO - ATLETISMO
- PEDRO EMMERT - ATLETISMO
- ABRIL OKON - ATLETISMO
- JUAN IGNACIO CANELA - AUTOMOVILISMO
- DELFINA GENTINETTA - BÁSQUET
- MELISA GRETTER - BÁSQUET
- ROBERTO ACUÑA BÁSQUET
- CANDELA GENTINETTA - BÁSQUET
- OMAR SERRANO - BOCHAS
- VÍCTOR EXNER - BOXEO
- NICOLÁS BLANCO - BOXEO
- OMAR DÍAZ - BOXEO
- NATALIA VERA - CICLISMO
- ÁNGELO MARTINO - FÚTBOL
- LUCAS BLONDEL - FÚTBOL
- FACUNDO COLIDIO FÚTBOL
- FACUNDO LENCIONI - FÚTBOL
- TOMÁS POCHETTINO - FÚTBOL
- SEBASTIAN ACUÑA - FÚTBOL
- LUCÍA GONZÁLEZ - GIMNASIA ARTÍSTICA
- EMILIA ACOSTA - GIMNASIA ARTÍSTICA
- GUSTAVO ACOSTA - GOLF
- PEDRO RUBIOLO - RUGBY
- MAYCO VIVAS - RUGBY
- GERMÁN ROMITELLI - TIRO
- SUSANA HAUSWIRTH - TRIATLÓN
- CATALINA INGARAMO - TRIATLÓN
- SERGIO PERETTI - TRIATLÓN
PREMIOS ESPECIALES
EXDEPORTISTA
- WALTER PALMIERI
AUXILIAR DEPORTIVO
- GISELA TRUCCO