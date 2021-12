En un juicio abreviado en Rosario, Leonardo Peiti, el denominado “Zar del juego clandestino”, fue condenado a 3 años de prisión efectiva, la mitad de lo que le corresponde según la escala penal de los hechos atribuidos. La reducción de la condena fue a partir de su calificación como “imputado colaborador”. La sentencia fue luego de una videoconferencia en donde se unificaron las otras investigaciones que se seguían en Melincué y en Rafaela. Allí participaron los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema, que llevaban adelante la pesquiza en nuestra ciudad.

// Mirá también Condenan a Leonardo Peiti por juego clandestino con multa de casi $42.500.000

En ese marco, el empresario dejó en claro que hasta 2017 no habían tenido mayores inconvenientes, porque el juego on line no era delito, sino una contravención. A partir de allí, comienza una serie de movimientos para que se sostenga la actividad. Entre ellos, está la sociedad con dos de los investigados en Rafaela: David Alejandro Itatí “el Gordo” Perona y Edgardo Ángel Santucci.

En su testimonio, indica que primero se vinculó con Perona y, posteriormente, con Santucci. Incluso, con Perona fueron competencia. Pero después, se hicieron socios: Peiti le entregó toda la infraestructura necesaria para el negocios y Perona aportaba el 50% de las ganancias. Lo mismo hizo con Santucci.

Cuando en julio del 2020, allanan la casa de Peiti, se encuentran con un Renault Kwit que estaba a nombre de Perona. Lo había ganado en el Bingo de Brown de San Vicente. En su teléfono, estaba agendado como “David3″. Y en los cuadernos, aparecía siempre su nombre asociado con cifras muy altas.

La denuncia de los vínculos de Perona con la Justicia y la política

En el juicio abreviado, se presentaron una serie de pruebas, imputaciones y la propia declaración de Peiti. Todo quedó registrado en un documento llamado “Compendio de documentos - Acuerdo Abreviado Leonardo Andrés Peiti” al que tuvo acceso VíaRafaela.

Las siguientes son transcripciones de algunas de las preguntas que le hicieron los fiscales Loyola y Lema.

En el minuto 48 de la grabación de la declaración de Peiti, se daba este diálogo.

P: Loyola: Que nos puede contar en relación a la investigación local, acá la de Rafaela respecto a su relación, o sea en la asociación ilícita que se le ha imputado aquí respecto tanto de Perona como también del Sr. Santucci.

R: Peiti: Mientras era una falta y no un delito yo me manejé tranquilo por toda la zona de Rafaela, luego empecé a tener algunos recaudos. Entra en la escena Perona que siempre fué un jugador de Poker, yo le daba las herramientas y el explotaba el negocio. Luego Santucci, su manejo era más chico pero en el mismo escalón que Perona. Trabajé unos dos años con él y tengo entendido que ha tenido denuncias en los locales que el regenteaba. Pero me decía que tenía gente en la Fiscalía que me quedara tranquilo. Y nunca hubo ningún problema nunca avanzó ninguna investigación. Salvo hasta que aparecieron los fiscales Schiappapietra y Edery que ellos encuentran que un auto que había ganado el gordo en un bingo que lo usa para pagarme a mi me paga con el auto ese, le compro el autito y al poco tiempo aparecen allanándolo a Perona como el rey del juego en Rafaela. Santucci una vez me llamó para que yo lo abastezca de las herramientas que yo le daba a David, y yo le dije directamente que hable con David o con Mauro…)

(Min 51:00 interviene el Dr. Rossini y le pregunta a Peiti si se equivocó al decir que Perona le había dado el auto. Peiti se retracta diciéndo que en realidad él le compró el auto a Perona, que no se lo dió en forma de pago.)

P: Loyola: 51:47 ¿Cuándo comenzó su relación con Perona?

R: Peiti: en el 2017.

P: Loyola: ¿A quién se refiere cuando nombró a Mauro?¿Qué hacía Mauro?

R: Peiti: Sería Mauro Castaño, contador intermediario entre gente que quería conseguir la página, y él le entregaba la contraseña para poder operar. Habilitaba la cuenta para que la gente pueda vender crédito y cobrar a través de páginas de venezuela de colombia. Pero considero que su actuación es irrelevante. Cuando conocí a Mauro yo tenía un boliche y a través de una secretaria que se llamaba Brenda el la ayudaba a hacer las planillas porque él siempre fué contador. Pero el que manejaba todo el negocio era Perona. Que me quedó debiendo, porque decía que él ya había apoyado a Calvo para la campaña de Perotti. Santucci acusaba lo mismo. Yo he visto las conversaciones con Sanchez, y decía vos tenés que darle bola a este tipo, este tipo es el que sabe.

P: Lema: ¿En qué momento tuvo esa conversación con Perona en relación a que aportaba a la campaña de Calvo?

R: Peiti: 6 meses antes de que gane Perotti.

P: Lema:¿Tiene algún audio o algo que pueda verificarse eso?

R: Peiti: No. Lo único que tengo es una carpeta que tenía una serie de gente que me debía plata y que uno de ellos era PeronA y había una suma de dinero importantísima que nunca la pude cobrar.

(...)

P: Lema: ¿En relación a lo que le había dicho Perona que tenía contactos con la Fiscalía, a qué ser refirió?

R: Peiti: La verdad que no lo sé, si supiera algún nombre lo recordaría. Pero me decía yo ya tengo gente, yo ya hablé, no me van a joder. Y desde el 2017 al 2020 que apareció Schiappapietra nunca hubo un problema. Pero capaz que era mentira y nunca había hablado con nadie.

P: Rossini: 1:03:00: Leo podes aclarar que cuando Perona le transmite a su abogado de apellido Mosconi que había una investigación y que se presente. Mosconi, a mi y a vos, nos dijo que se había presentado y que a la semana Perona le dijo olvidate no muevas más eso porque no se va a mover más, y de hecho no se movió más, hasta los allanamientos… ¿Esto es así o estoy confundido?

R: Peiti: Correcto. Inclusive Mosconi que era abogado de Perona… Una vez él tenía un ciber en Galvez, que fué clausurado, y Mosconi consigue que le restituyan las máquinas y le consigue una especie de amparo para que el ciber pueda funcionar. No había ninguna clase de delito si las máquinas estaban por internet. Estaba en el gris, no era ni blanco ni negro. Lo único que yo busqué a través de una vida de negocios es tratar de legalizarlo, yque la provincia de santa fe tenga las herramientas necesarias para tener 500 o 1000 millones de pesos mensuales y esa plata se use para un bien común de la sociedad, no para que sea una cosa más que no sirva para nada. Quiero que quede claro.

P: Loyola: Ud. Habló de Perona y de Santucchi, ¿tuvo relación con otra persona a parte de ellos dos en relación al juego?

R: Peiti: No. Antes en 2016 he tenido trato con jefes policiales. Para mí era como una especie de seguridad que generaba para la sociedad. Porque si vamos al caso lo que gana la policía, yo lo veía como que le daba la posibilidad de que tengan un plus. Aunque no esté bien.

P: Lema: Hay un audio del 23 de Mayo del 2016 en donde Ud. tiene una conversación donde dice que ha vuelto de Rafaela y están en la Regional, puede hablar un poco de eso?

R: Peiti: Hay que ver quien estaba de turno en ese momento como jefe de la regional de policía. Seguramente he ido a hablar. No hay ninguna otra cosa rara. Cuando digo la Regional, digo la Regional de la Policía. He ido a hablar para ver si podía agrandar o poder continuar el negocio.

P: Lema: También surge de la investigación, en algunas de las declaraciones que Ud. le pedía a David Perona para aportar a campañas políticas. Es así? Recaudó dinero de David Perona?

R: Peiti: No, eso es mentira. Nunca Perona me ayudó para la campaña política, al contrario me quedó debiendo. Si yo colaboré para la campaña de Perotti lo hice por mis medios pensando en que iba a conseguir la… el mejor negocio de mi vida y acá estoy. Y por lo visto las elecciones de ayer no le fueron muy bien que digamos a Perotti, yo calculo que con la gestión que hizo… estuvieron 12 años para recuperar el peronismo en la provincia y el en dos años la destruyó.

P: L. Rossini: Cuando vos decis que colaboraste para la campaña política de Perotti, los fondos se los diste a Traferri?

R: Si, siempre le dí todo a Traferri.

P: Loyola: 1:33:32: Ud. cuando habló respecto del viaje de Rafaela y se reunió en la Regional con el jefe, Ud. se acuerda como era físicamente este Jefe.

R: Peiti: No.

P: Loyola: Siendo que Perona se encargaba de manejar todo en Rafaela, porque vino Ud. a esas reuniones. ?

R: Peiti: Porque siempre había una posibilidad de que en vez de tener algún intermediario haber tenido yo la posibilidad de tener un negocio, puede ser que Sanchez haya hablado y me acuerdo que en esa época Sanchez siempre fue maquinero pero él no tenía buena imágen con la policía y el me puede haber pedido que yo vaya e interceda para conseguir alguna especie de posibilidad de trabajar gracias a que la palabra mía era más creíble que la de Sanchez. O puede que haya ido a destrabar un problema que en ese momento haya ocurrido.

P: Loyola: Pero en ese entonces que Ud. viajó a Rafaela, por la fecha me refiero, Ud. ya tenía relación ahí con Perona.

R: Peiti: Yo tenía relación con Perona, lo conocía pero éramos competidores digamos. Después ya directamente le cedí el mando y me quedé al margen del negocio. Digamos que estábamos en la situación de que él trabajaba en lo mismo que trabajaba yo. Por ejemplo, años atrás yo tenía una ruleta en San Vicente, que es ahí por la zona, y era mía no tenía nada que ver Perona. O sea que podría ir a haber hablado por esas cosas. O sea yo también tenía mi negocio.

P: Loyola: De las conversaciones con Santucci, habla que lo iba a hacer maquinero a Santucci como al Gordo.

R: Peiti: No, no era que lo iba a hacer maquinero … no me pareció atender a un tipo que era competidor del otro muchacho así que le dije que vaya y que arregle con Perona. El que manejaba las cosas ahí era Perona y si estaba de acuerdo y podían trabajar los dos mejor para ellos.

P: Loyola: Entonces en 2016 Ud. ¿Ya le proveía a Perona el software para que pueda desarrollar el juego?

R: Peiti: Lo ponía de otra forma, lo ponía yo y él lo explotaba y me daba la mitad. Después con el tiempo directamente le vendí todo y me quedé al márgen del negocio.

P: Loyola: al hermano de Perona lo conocía?

R: No, nunca lo ví.