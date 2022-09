Femicidio de Fabiana Luna: la Fiscalía dice que la asesinaron para ocultar el robo de 3.000 pesos

Este miércoles, en los tribunales de Rafaela, se llevó a audiencia imputativa a Agustín L., quien para la Fiscal Ángela Capitanio fue el homicida de Fabiana Luna. El crimen ocurrió hace exactamente una semana, pero su cuerpo fue hallado en el Camino Público N° 4, el viernes.

Según el relato de la representante del Ministerio Público de la Acusación, el hecho delictivo se dio entre las 15:13 y las 15:25 del 31 de agosto. En ese momento, Agustín L. trasladó con su moto a Fabiana Luna, hacia el lugar en donde la hallaron dos días después. Allí, le sacó $3.000 pesos que llevaba la víctima, que era lo recaudado en el día y la ahorcó con un cordón de zapatillas. La figura penal no fue “femicidio”, sino “homicidio in críminis causa”, es decir, para consumar u ocultar otro delito, o para asegurarse los resultados y/o la impunidad. Vale destacar que la carátula inicial puede cambiar con el correr de la causa.

Sin embargo, en el parte de prensa difundido por el MPA, sí se habló de femicidio “El imputado cometió el delito en un claro contexto de violencia de género que ejerció en perjuicio de Luna”.

Las pruebas aportadas por Capitanio fueron las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, las Lectoras de Patentes de la ruta nacional 34 y las de las empresas que se encuentran en los alrededores de la escena del crimen. Vale destacar que sólo hay una forma de ingresar y de salir del lugar.

Ahora, el viernes se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares y la Fiscal Ángela Capitanio anticipó que pedirá a la jueza Cristina Fortunato la prisión preventiva sin plazo.

Los familiares y amigos pidieron perpetua

Patricia, la mamá de Fabiana, encabezó la manifestación de familiares y amigos de la víctima. “Queremos Justicia”, se escuchaba de fondo.

“La fiscal me dijo que ya tiene al que mató a mi hija. Queremos justicia, porque la vida de mi hija no me la va a devolver nadie. Queremos que le den perpetua y que no salga nunca más”, relató a Rafaela Noticias.

“El otro hombre también la agredía y la insultaba a mi hija”, comentó.

“Este hombre va a ir a un penal. Va a compartir visitas, va a compartir con sus hijos. Los de Fabiana, van a tener que ir al Cementerio”, dijo una compañera de Fabiana.