Este lunes se conoció la decisión de los Tribunales de Rafaela, en donde ya no tienen prisión domiciliaria Matías P. y Cristian M., los dos acusados de ser los responsables del “Homicidio en ocasión de robo” de Gonzalo Glaría. El hecho, ocurrido el 31 de diciembre de 2019, que conmovió a la sociedad rafaelina y generó la mayor movilización de su historia reclamando Justicia, está al aguardo de una fecha para el juicio. En ese marco, Yanina, la hermana de la víctima, usó las redes sociales para dar a conocer su opinión.

“Y así… nos siguen generando aún más dolor, impotencia, falta de respeto, toma de pelo… es muy lamentable y triste lo que está pasando en nuestro país, en donde a las personas que trabajan y hacen el bien, les pasan cosas malas o tristes; y a las que hacen el mal no les pasa nada o las defienden; aquí pasa todo al revés, no podes meterte a ayudar o actuar como corresponde, porque después no sabes qué va a pasar contigo…”, dijo.

“Queremos una sociedad mejor y segura, pero con la justicia al revés, defendiendo a los que son un peligro para la sociedad, imposible que la sociedad pueda vivir más tranquila y actuar ante una situación que cualquier persona del bien haría lo que, por ejemplo, hizo Gonzalo; una gran personita de tan sólo 25 años y muy querida por todos… sobre todo, aliviar el dolor o miedo que causan un montón de situaciones de inseguridad!! Los que trabajan y les pagan los impuestos y demás cosas, ponen todo de sí mismo para que los protejan, defiendan, y vivan mejor como los que cobran y viven como viven; pero no, prefieren desilusionar a sus ciudadanos y que nos sigan arruinando la vida; total no les tocan…”, menciona.

“Qué triste y cuánta impotencia!! Porque no somos los únicos, somos millones y millones, cada vez más las personas que sentimos que la justicia en este país, no sirve… y qué mal que estamos… y qué lástima, porque la vida podría ser tan bonita con gente trabajando, haciendo el bien, ayudándonos entre todos, caminar y vivir libremente y tranquilos… como en otros países que sí importa la vida de las personas y que todos puedan tener un trabajo con dignidad… pero qué lejos estamos de ése gran sueño para nuestro país… Quiero seguir creyendo, que en la vida todo vuelve… exclusivamente la muerte… Gonza no va a volver a estar con nosotros pero se necesita que la justicia haga su parte bien y como corresponde para que pueda descansar en paz y que no haya sido en vano su muerte. Y también va para las demás personas que también han sufrido y sufren de las injusticias… Sólo la justicia, la buena y la justa, ayudará a que todo sea un poco mejor! Por el bien de todos!! Besotes enorme para el cielo, seguiremos luchando como podamos! Sólo por Gonza y por todos!! “, concluye el posteo.