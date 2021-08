Este viernes, el precandidato a diputado nacional por el Frente Amplio Progresista en la lista que encabeza Mónica Fein, junto a la nómina de Clara García en el Senado, visitó nuesta ciudad. Se reunió con representantes de instituciones y empresas de la ciudad. “La idea es tener un ida y vuelta. Desde nuestro lugar, contarles sobre nuestras propuestas para llevar al Congreso de la Nación y a su vez escuchar las problemáticas locales”, destacó en la oportunidad Saglione.

Biocombustibles y el cepo a las exportaciones de carne

Santa Fe es una provincia productiva, con un perfil muy diversificado: ”Las leyes que se discuten en el Congreso de la Nación y que impactan sobre cada uno de los sectores económicos, tienen que tener una voz santafesina” destacó el exministro. La ley de biocombustibles, por ejemplo. Días atrás, el Congreso Nacional votó una ley “que perjudica mucho a la industria santafesina. Y hubo legisladores santafesinos que levantaron la mano” recordó.

Las restricciones a las exportaciones de carne que impulsó desde hace meses el Gobierno Nacional es otro de los temas económicos y productivos: “de un día para otro nos encontramos que no podemos exportar más determinados cortes vacunos al exterior” describió Saglione: “El argumento era que, de esa manera, defendíamos la mesa de los argentinos. Lo cierto es que el precio no bajo para el consumidor y las exportaciones para muchos se han reducido, incluso paralizado: en Santa Fe tenemos frigoríficos que exportan el 40% del total del país. Esos temas exigen a los senadores y diputados de la provincia que, antes de priorizar su pertenencia a uno u otro espacio político, reconozcan que son santafesinos y que tienen que defender el trabajo santafesino”.

Santa Fe relegada

“Los números hablan por sí solos. Cuando era ministro, lo decía: el gobierno nacional de entonces liderado por Cambiemos ejecutaba obra pública y nos dejaba en un lugar muy poco privilegiado. Ahora se enojan del otro lado de la grieta cuando decimos que sigue sucediendo exactamente lo mismo” describió Saglione en relación a la distribución de los recursos de Nación a la Provincia. El rol del legislador nacional es fundamental : “Santa Fe, en los últimos años con uno u otro lado de la grieta en el gobierno nacional, ha quedado poco reconocida. En el presupuesto se ha asignado a nuestra provincia menos de lo que representa para el país (en población, producción, etc). Y luego ni se cumple, se ejecuta mucho menos de lo presupuestado. Hasta julio, durante este año, Nación utilizó recursos de todos los argentinos para transferir a municipios y provincias, obras locales tales como pavimento urbano, mejoramiento de parques, Centros Comunitarios, etc. A municipios de Buenos Aires les otorgó $23 mil millones. A los de Córdoba $9 mil millones. A los de Santa Fe, algo menos que $3 mil millones” describió: “En el Congreso de la Nación necesitamos legisladores que pongan estos temas en agenda”.

La deuda de la Nación

En 2015, la Corte Suprema de Justicia, ordenó al gobierno nacional devolver a Santa Fe el 15 por ciento de coparticipación que desde 2006 le retenía para financiar a la Anses. Si bien las detracciones cesaron, quedó pendiente lo acumulado desde 2006. A valores actuales, la suma ronda los “110 mil millones de pesos, casi 300 millones para Rafaela” resumió Saglione: “Me preocupa el silencio oficial de quien debe pagar la deuda (Nación) y de quien debe cobrarla (Provincia). Cuando fui ministro de Economía, en cada oportunidad que tenía, conversaba de este tema con los funcionarios nacionales y lo reclamaba públicamente. No eran recursos para Miguel Lifschitz o Gonzalo Saglione. No son recursos que (Alberto ) Fernández le debe a (Omar) Perotti. Son recursos que Nación le debe a los 3,5 millones de santafesinos. Tenemos la obligación de poner este tema en agenda y defender lo nuestro” sentenció. “¿por qué no discutimos estos temas? ¿Por qué hay legisladores nacionales que votan presupuestos que no incorporan las partidas para que estas deudas sean canceladas. La grieta le ha hecho mal a la Argentina y muy especialmente a Santa Fe”

Retenciones: se va mucho, vuelve poco y nadie reclama

“Sólo en retenciones a la soja, se van desde Santa Fe al Estado Nacional 160 mil millones de pesos por año. Y vuelve muy poco. En el primer semestre de 2021, Nación invirtió 8 mil millones de pesos en Santa Fe… haciendo una proyección anual, en el mejor de los casos, 16 mil millones. Es una décima parte de lo que aportamos sólo en retenciones a la soja” describió Saglione: “Es decir -continuó- lo que aportamos en un año, equivale a diez años de obra pública en Santa Fe. Aportamos para que los porteños paguen el agua potable más barata. Aysa (la empresa de agua y saneamientos de CABA y del conurbano) recibió en 2020 aportes de todos los argentinos por $53.800 millones para red de agua potable y desagües cloacales. Acá, el Acueducto Desvío Arijón lo hacemos los santafesinos con nuestros recursos. Nosotros queremos un País federal, independientemente de la grieta. No tomaremos posición según nos ordenen los líderes de Buenos Aires” sintetizó

Crítico de Perotti

Al ser consultado sobre el rumbo de la administración de la actual gestión de Omar Perotti, Saglione destacó en primer lugar “soy respetuoso de las decisiones que toman los diferentes gobiernos. Tenemos miradas diferentes. Durante este año y medio, la Provincia tuvo una posición de privilegiar el Resultado del Ejercicio. Según estadísticas del Banco Central, hoy tiene depositados 70 mil millones de pesos en sus cuentas. Son recursos captados de los impuestos que pagamos los santafesinos. No fueron devueltos a la economía privada para que circule ni genere actividad económica. Creo que en una época de recesión como la que atraviesa nuestra economía, el Estado debe acompañar a los sectores de la producción y de la sociedad que han sido perjudicados por esta crisis. Son criterios diferentes. Nosotros tenemos una mirada sobre lo que debe hacer el Estado distinta. En 2019, cuando fuimos gobierno, habían más de 40 mil trabajadores de la construcción en Santa Fe. Hoy, 33.000. Se perdieron 7.000 puestos sólo en ese sector. Básicamente porque se paralizó la obra pública. Mientras tenemos trabajadores desempleados porque no hay obra pública, tenemos miles de millones de pesos en cuentas bancarias”