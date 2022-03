La rafaelina Gisela Trucco se desempeña en la Primera División del Fútbol argentino desde hace 5 años. Y lo hace como árbitro: una profesión que la tuvo su padre Luis, y la tienen sus hermanos Silvio y Ángelo.

“La gringa” se hizo conocida en su Rafaela natal como atleta. Tuvo buenos resultados. Pero su papá le veía condiciones. “Cuando me inicié en el arbitraje, él estaba en sus últimos años de asistente internacional. Siempre me insistía, en las charlas familiares, que tenía que hacer el curso, que se iban a necesitar mujeres, que tenía condiciones. Era un tema de pelea, porque no formaba parte de mis planes. Pero un día me cansó y le dije que lo iba a hacer. Doy gracias a mi papá por haberme insistido porque hoy es algo que quiero”.

La presencia de mujeres en el fútbol profesional argentino fue, literalmente, una lucha. Florencia Romano, había llegado a hacer una huelga de hambre, a mediados de los 90′s, para que la consideren. “No es sensato que una mujer dirija un partido de fútbol”, dijo Julio Grondona, el titular de la AFA. Tras comparecer ante la Cámara de Diputados, cambió su visión: “Florencia va a ser probada como todos los árbitros; todos van a tener la posibilidad. No va a haber inconvenientes y las mujeres podrán arbitrar igual o mejor que los hombres”. Lo pudo hacer 4 de abril de 1998, en el partido Victoriano Arenas vs. Muñiz, en la Primera D. Como árbitra internacional de la FIFA, Romano fue convocada para los campeonatos sudamericanos femeninos de 2003 y 2006 y para la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2003.

Gisela arrancó en 2008. Fue en la Liga Rafaelina de Fútbol. “Sufrí porque cuando me inicié era la única mujer en la Liga Rafaelina, era romper muchas barreras, adaptarse, que iba a haber una presencia femenina en un sistema que estaba hecho para los hombres. Hoy rompe barreras, trabaja para conseguir objetivos y buscar que se acepte que hay árbitros que están jugando primera división”, dijo.

Su desempeño fue tan bueno, que fue creciendo, dirigiendo los Argentinos A y B, B Nacional y finalmente, Primera División. “Mi primer partido fue el 30 de octubre de 2017 entre Defensa y Olimpo en Florencio Varela”, contó esta mañana a Gustavo Lopez, en Radio La Red.

Dijo que “El respeto siempre fue el mismo, desde el día uno. Que es el que se merece una persona, por estar trabajando, por ser una autoridad en el campo de juego. Siempre se me cuidó. Siempre se me ha tratado con respeto y es recíproco hacia los jugadores y los cuerpos técnicos”.

“Muchas canchas no están adaptadas para árbitros femeninas. Sino, nos vamos turnando, esperamos afuera. Nos fuimos acostumbrando. Estaría genial que todos los clubes pudieran contar con esta opción para nosotras. Pero hay una cuestión de costos y muchos creen que no amerita el gasto por ser 4 o 5”, agregó.

“No se puede vivir solo del arbitraje, porque es una carrera muy corta, como la del jugador. Es bueno tener otra carrera, otro trabajo, dijo.

“Faltan muchas cosas, por ejemplo, que el fútbol femenino sea realmente profesional porque en muchas cosas es precario. Debe haber políticas para la inserción de la mujer en el mundo del fútbol: que haya más oportunidades, que se expanda a todo el país, en el Interior hay mucha limitación. Siempre hay cosas para mejorar. Pero también hay que dar gracias por lo que hay: hay igualdad económica, me consideran como uno más y me mandan a todas las canchas. Esas cosas también son buenas y en este día, también es para celebrarlo. Hace cuatro años atrás este presente era impensado: estamos en Primera, en Copa Libertadores, en el Mundial de Clubes, etc”, mencionó.