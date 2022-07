“Nada de carne sobre nosotras” ya es una de las obras más renombradas del Festival de Teatro de Rafaela 2022, pese a que recién comenzará el próximo 9 de julio. Y es que ha generado mucho de qué hablar: por un lado, es una de las que agotó la venta de entradas disponibles, en apenas unas horas de haberse abierto la boletería. Por el otro, muchos mostraron su desagrado (incluso, funcionarios legislativos) con la decisión en que el escenario sea el Cementerio Municipal.

Muchos de los que mostraron su descontento lo hicieron basado en la creencia religiosa de que el Cementerio es un “camposanto”, es decir, el lugar intocable del descanso de nuestros seres queridos. Y no justifican su postura más allá de eso: no hablan del cuento sobre el cual se basa la obra, ni hay quejas sobre la adaptación del texto, el vestuario, ni las actuaciones. Simplemente, que no se puede usar ese lugar como escenario de una obra de arte.

En la ficha técnica, es una adaptación escénica de Analía Couceyro a cuentos de Mariana Enriquez, una muy reconocida escritora, en particular de un género: el terror. Entre otros actores, figuran Susana Pampín y Ariel Farace. Couceyro, en declaraciones a Biblioteca IP explica el por qué de ese escenario: “hay algo de la inmersión en el espacio que es muy distinto. El espacio cumple un rol protagónico. No decimos que es un espectáculo, sino una experiencia. Compartimos los actores y actrices y los espectadores compartimos un espacio que tiene una vida muy particular: está muy habitado. Los cuerpos (de quienes actuamos, de los espectadores) conviven con los cuerpos muertos de que nos rodean y de los deudos, que están en un estado de emoción particular. Es una parte de la experiencia que la gente que la hizo, funciona de una forma muy particular”.

Esto generó una fuerte repercusión, en particular, de la oposición: la Juventud del PRO y el concejal Miguel Destéfanis se hicieron eco de la decisión y publicaron en las redes no solo su rechazo, sino el pedido de que se diera de baja la obra.

“El intendente debe retractarse de esta medida y, junto a la directora de la obra pedirle disculpas a todos los rafaelinos por pretender utilizar un lugar sagrado, de paz y respeto para hacer una obra teatral. La directora @analiacouceyro es totalmente libre de realizar la obra “Nada de carne sobre nosotras” (@nadadecarnesobrenosotras) y le damos al bienvenida a la ciudad, pero el cementerio municipal no es el lugar, allí descansan los restos de nuestros seres queridos y no podemos permitir que pisoteen su memoria”, dijeron desde la Juventud del PRO.

Vale destacar que la obra se desarrolló en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires, organizado por el gobierno de CABA, a cargo del PRO desde hace 15 años.

Miguel Destéfanis también dijo lo suyo: “Estoy completamente en desacuerdo con esta decisión tomada de manera unilateral en el marco del Festival de Teatro, festival que cumple 17 años y que sin dudas es orgullo de los rafaelinos y que todos queremos ver crecer pero no de esta manera. Entiendo el contexto en que se desarrolla la obra en cuestión pero para tomar tamaña decisión, como la de permitir que se ocupe un lugar que para muchos es sagrado, se debería haber tenido en cuenta también el contexto social por el que atravesamos. Resulta extraño tener que recordar que estamos saliendo de una pandemia en donde hubo familias a las que no se les permitió siquiera velar a sus muertos, y hoy, meses mas tarde nos encontramos con la intención de realizar una obra de teatro en nuestro Cementerio. Cementerio que se encuentra en condiciones deplorables y fue merecedor de innumerables pedidos al Departamento Ejecutivo para que se repare adecuadamente. Muchas veces, para tomar decisiones tan controversiales se debe tener en cuenta la idiosincrasia de nuestra ciudad, no desconozco que en ciertos lugares de nuestra vasta Nación existen diferentes formar de lidiar con la pérdida de nuestros seres queridos, comprendiendo esto y es justamente esta comprensión de las diferentes culturas que no pongo en tela de juicio las intenciones y el contenido de la obra teatral, simplemente sucede que nuestro pueblo tiene otra mirada sobre la muerte, y es esta mirada la que debe prevalecer a la hora de tomar decisiones como esta”, dijo el concejal radical y que forma parte de Juntos por el Cambio.

La postura del concejal Miguel Destéfanis (UCR - JXC) Foto: Facebook de Miguel Destéfanis

El antecedente: el escándalo por “Dios”

No es la primera vez que una obra vinculado a lo religioso genera fuertes polémicas en la ciudad. En este caso, fue con la “Dios”, de Lisandro Rodríguez, basado en las obras León Ferrari. Allí se podía ver a cuerpos desnudos, solo vistiendo pañuelos verdes (vinculados al aborto) rodeando una figura del Papa Francisco.

La obra de teatro "Dios" que tanto escándalo generó en el Festival de Teatro de Rafaela del 2018. Foto: Radio Belgrano de Suardi

Apenas trascendieron algunas imágenes, todo el mundo habló de la obra, sin siquiera haberla visto. Ciertos grupos pidieron la cabeza de los funcionarios, el Obispado marcó su descontento e indignación en un comunicado y hasta el propio intendente Luis Castellano dijo que la obra había cruzado un límite.

Desde la organización explicaron que en la obra hubo siempre una aclaración previniendo que la producción “puede herir la sensibilidad religiosa, moral e ideológica del espectador y por lo tanto quedaba a criterio de cada uno ingresar o abstenerse”.

El escándalo se viralizó, llegando a los medios nacionales. ¿Volverá a suceder lo mismo?