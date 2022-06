El frigorífico Rafaela Alimentos apuesta fuertemente a incrementar sus exportaciones a Israel y a Estados Unidos, a partir de una fuerte inversión en su planta en Casilda, que asciende a U$S de 4.000.000. El proyecto estará funcionando y en producción durante el último trimestre de 2023.

Allí se instalará una línea de producción “kosher”, una forma particular de faena, destinada a los fieles del judaísmo. Este método permite exportar la tonelada de carne (que es toda la parte delantera y el bife ancho) a U$S 8.000, cuando la “tradicional” es de U$S 6.000.

El proyecto fue anunciado durante un encuentro entre el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior BICE, José Ignacio de Mendiguren, y el titular de la empresa, Carlos Lagrutta.

El presidente de Rafaela Alimentos, Carlos Lagrutta y el titular de Bice, José Ignacio de Mendiguren brindaron detalles del proyecto. Foto: Diario La Capital de Rosario

De Mendiguren señaló que “estamos junto a una empresa con 100 años de trayectoria que emplea a más de 1.300 personas en Rafaela y abastece con alimentos claves tanto el mercado interno como el externo. Hoy están iniciando un proyecto innovador en su planta de Casilda para ofrecerle al mundo un producto kosher que tiene una demanda creciente y continua. Hoy el mundo vuelve a poner a la Argentina en el radar y nuestro camino es avanzar con proyectos como estos, que potencian nuestros recursos”.

En tanto, Lagrutta remarcó que “la carne Kosher tiene una demanda sistemática y estable, porque si bien es consumida principalmente por motivos religiosos, también está siendo elegida por cuestiones vinculadas a la calidad que otorga la certificación. Para nosotros es primordial el mercado interno, pero también creemos que debemos producir más y venderle al mundo para generar las divisas que necesita el país”.

Rafaela Alimentos exporta más de 20.000 toneladas anuales de carne a mercados como China, Europa, Brasil y países del Caribe. Con lo realizado este año, multiplicarán por más de 5 sus exportaciones en relación con su volumen exportado 5 años atrás.

La firma comprará, además, otros equipos tecnológicos para su planta de fiambres y chacinados de Rafaela. El objetivo es posicionar su marca “Lario”, que los ubica como los segundos productores del país.