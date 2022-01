Esta semana llegarían a las farmacias de Rafaela los autotest para detectar COVID-19. Se trata de cuatro marcas que fueron aprobadas por el ANMAT hace algunas semanas, cuando se había dado el colapso en los centros de testeos, debido a la explosión de casos de coronavirus en todo el país.

Así lo indicó Leonardo Leinegger a FM Galena, quien detalló que “Ya llegaron al país. Ahora comienza con la logística de reparto a todo el interior. Durante esta semana llegarán a las farmacias de Rafaela”, dijo.

Todavía no sabemos qué precios van a tener. No tenemos la facturación, pero se habla de 2.000 y 2500 pesos cada uno. Se comentó la posibilidad de un precio unificado, pero no hay novedades de la intervención por parte del Estado”.

“Hay cuatro habilitados por el ANMAT. Son tres extranjeros y uno nacional, de Rosario”, detalló.

También agregó que “No lo cubren las obras sociales. Están catalogados como venta libre. Son como los test de embarazo”.

“Cada kit viene con los detalles para evitar malos resultados o falsos negativos”, indicó y detalló que “se pasa el hisopo por la nariz y por la boca. Es mucho más sencillo que lo que hacen los profesionales de la salud”.

Quienes deben ir a comprarlo no deben tener síntomas. Y los resultados deben ser reportados a la farmacia o al Ministerio de Salud.

Por otra parte, indicaron que “Hemos tenido consultas de empresas para comprar para sus empleados”.