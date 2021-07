En los próximos tres días, se vacunarán más de 6.000 jóvenes en contra del COVID-19. Este lunes fue una jornada histórica: se brindaron turno a más de 2.500 mayores de 18 años.

Es por ello que el intendente Luis Castellano junto al equipo de salud, Myriam Villafañe, Diego Lanzotti y Emilio Scarinci, se hicieron presentes en el vacunatorio del Club Estudiantes, para agradecer el aporte hecho.

“Las dosis están destinadas a mucha gente joven que hemos convocado la semana pasada, mayores de 18 años. La verdad que estoy sorprendido gratamente por la respuesta. No solamente se trata de una respuesta inmediata y masiva, sino que además, veo responsabilidad y alegría con la que vienen a vacunarse”.

“Me parece que tiene que ver con que la vacunación es una ventana de esperanza para la salida hacia el futuro y volver a poder realizar algunas actividades que a ellos se les han sido cortadas. Pero también hay una responsabilidad que tiene que ver con la familia, con sus seres queridos para protegerse y no ser quienes transmitan los contagios”; indicó el intendente.

Más de 6 mil jóvenes

La cifra de los más de 6.000 jóvenes la brindó la Secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe.

“Hoy es una jornada muy gratificante porque es la primera vez que se otorgan más de 2.500 turnos, y sobre todo, ver que todos se acercaron, que cumplieron con su horario, con su lugar asignado. Es movilizante y esperanzador, y sobre todo para el equipo que trabaja, que sabemos que está conformado por muchos jóvenes voluntarios. Y hoy, ver esta franja etaria que se acercó al club Estudiantes y a la carpa del Hospital, nos motiva a seguir”; resaltó la Secretaria de Desarrollo Humano.

Por último, remarcó que “en estos tres días, más de 6000 mil jóvenes van a recibir su primera dosis, y vemos gratamente que han tomado el mensaje de invitación a inscribirse para recibir su dosis. Por ello, invitamos a quienes no lo hayan hecho a que se registren. Los turnos se están otorgando inmediatamente porque hemos ampliado la cantidad de turnos asignados por día”.