Y mientras seguimos reclamando por Úrsula nos siguen matando, otras víctimas de femicidio pero sin la cobertura mediática de Úrsula….

¿Podemos seguir mirando para el costado como sociedad? Y sobre todo los que tienen la responsabilidad de Gobernar

pueden seguir pateando la pelota, desligando responsabilidades, haciendo marketing y discursos vacíos de contenido o creando nuevos organismos, como aquellos que hasta ahora no tuvieron ningún éxito?

En la mayoría de los casos, la policía no les toma las denuncias a las víctimas o tratan de disuadirlas para que no las haga. No tienen capacitación en género y son una fuerza jerárquica donde los mayores son los peores. Dato importante es que 1 (uno) de cada 5 (cinco) femicidio es cometido por alguien que integra las fuerzas de seguridad Un sistema judicial y jueces que amparan y defienden a los delincuentes, porque las medidas que toman lejos están de proteger a las mujeres. Como por ejemplo:

Prohibición de acercamiento o perimetral…. Quien las controla? Es la víctima tiene que denunciar que el violento, el delincuente la violó.

El botón antipánico, la víctima tiene que activarlo cuando el violento, el delincuente, el agresor la violo para solicitar ayuda inmediata.

La pulsera o tobillera electrónica, (que no hay porque nunca hay presupuesto) es la que debería llevar el violento y ante la violación de alguna medida se debería activar y ser detenido…

¿Cuál es la estadística de violación de una orden de perimetral???? Qué sanción tienen los que incumplen la pena?

A 4 años de la sanción de la Ley Micaela, qué porcentaje del Personal del Estado se capacitó? Que presupuesto se destina para su implementación? Dónde está la coordinación de las

acciones y las políticas transversales? Cómo se comprueba que los que se han capacitado han adoptado la perspectiva de género?

Preguntas que exponen la falta de datos estadísticos de la ciudad, la Provincia y del País sino que también dejan al descubierto la falta de políticas transversales, coordinadas con presupuesto y personal capacitado para prevenir y erradicar las violencias hacia las mujeres.

Pretender evitar la violencia hacia las mujeres con medidas que no han dado resultado es una tremenda estupidez…. Es por eso que interpelamos a los diferentes niveles del Estado a que adopten políticas activas con perspectiva de género; transversales, coordinadas y medibles, un presupuesto acorde a los objetivos y personal capacitado.

Nos siguen matando y todo sigue igual… Nunca se termina.