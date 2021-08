El diputado rafaelino Juan Argañaraz será el candidato a Senador por Santa Fe, acompañado en la lista a Diputados Nacionales por la Pastora Patricia Silva de Cattaneo de la ciudad de San Lorenzo. De esta forma, el movimiento provida santafesino tendrá candidatos propios en las elecciones nacionales.

El movimiento provida en la provincia de Santa Fe posee diversas alternativas, pero este espacio apostó por la unidad y logró nuclear diferentes referentes con los cuales se conformaron las listas a senadores y diputados nacionales con miras a tener representantes en el Congreso de la Nación. Las listas están representadas por los partidos Vida y Familia, MAC y Valores para mi País. En la provincia, este espacio presentó 39 listas en 32 localidades, un fuerte armado territorial que habla por sí solo de la falta de respuestas de los partidos tradicionales y el levantamiento de una nueva política que apuesta a las prioridades y los valores.

En Senadores, los titulares serán Juan Argañaraz de la ciudad de Rafaela, quién es Licenciado en Organización Industrial, está casado con Nieves y es padre de Ludmila y Lucina. Actualmente es Diputado Provincial y es Docente en la UTN desde hace 20 años. En segundo lugar, irá María Inés Dangelo de la ciudad de Las Rosas, quién se encuentra casada con Mario, es madre de 2 hijas, Josefina y María Agostina y tiene una distribuidora mayorista en su ciudad natal de Las Parejas, está a cargo de un grupo de jóvenes en la Parroquia y del grupo Provida Las Rosas.

En Diputados la lista está liderada por Patricia Silva de Cattaneo quién es Pastora, farmacéutica y docente, y coordina una sede universitaria en la ciudad de San Lorenzo. Es fundadora del CCR, nivel inicial, primaria y secundaria. Está casada con Daniel, es mamá de Dámaris y Ezequiel y abuela de Francesca. En segundo lugar, se encuentra Nahuel Bay, abogado santafesino, casado con María, padre de Ítalo, Benito y Pedro, se dedica al ejercicio de la profesión y a la docencia universitaria en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral en el área de Derecho de Familia, entre otras actividades de índole académico y doctrinario. En tercer lugar, Gisela Weller, mamá de dos niños, casada con Damián, es Coach Ontológico Profesional y pronto a ser Licenciada en Cs de la Comunicación. Posee una consultora junto a su hermano, socio y colega. Además, desempeña funciones en la Oficina de Capacitación y Desarrollo en la municipalidad de Venado Tuerto.

Argañaraz se refirió al desafío de participar en estas elecciones, “estamos convencidos que Santa Fe merece un proyecto mejor de provincia, que se puede poner los ejes en los problemas reales de la gente, no podemos seguir viviendo de la politiquería y las discusiones banales. Queremos que Santa Fe tenga lo que merece, y es más trabajo, más educación, más salud y más seguridad.”

También expresó su descontento con las políticas que viene implementando tanto el Gobierno Nacional como el Provincial de Omar Perotti, “los santafesinos estamos viviendo momentos muy difíciles. Vivimos desesperados en el día a día y no vemos un futuro, y en el presente las fuerzas están puestas en ideologías y no en acciones. El vecino está cansado de que todo esté más caro y que el sueldo no te alcanza para llegar a fin de mes, o tener que cerrar el comercio por el que trabajaste toda tu vida porque el Estado se encarga de no dejarte trabajar. El miedo de no sentirte seguro en tu casa, de salir a la calle y no saber si te puede pasar algo malo” y finalizó, “hoy nuestros gobernantes, como los partidos tradicionales creen que las soluciones están en las políticas de género, mientras que 7 de cada 10 niños son pobres y en un año, cerraron más de 90.000 comercios y más de 40.000 Pymes, dejando a casi 200 mil argentinos en la calle”.

La candidata a Diputada Nacional, Patricia Silva de Cattaneo se refirió también a las próximas elecciones nacionales y comentó “Estamos en un momento cumbre de la Argentina y de Santa Fe, donde vemos la oportunidad de cambiar las cosas, porque la gente está cansada y como ellos, queremos una Provincia con trabajo y oportunidades. Queremos una Provincia que te de orgullo. Queremos una Provincia donde nuestros hijos se formen con valores, aprendan, tengan un proyecto y salgan adelante, donde el Estado no les ponga el pie arriba como a la mayoría de los argentinos.”

Desde el espacio finalizaron, “Queremos representar fielmente y con pasión los intereses y derechos de nuestra querida provincia y también defender y velar por todas las familias de Santa Fe en el Congreso de la Nación. Sería un inmenso honor y a su vez una enorme responsabilidad que deseamos asumir con mucho compromiso y seriedad”.