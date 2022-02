El Concejo Municipal tendrá una única sesión extraordinaria. La actividad se retomará este jueves, a las 9, para tratar -al menos- dos temas que requieren una resolución política rápida, para evitar que se afecte -aún más- la economía.

Uno de los puntos es la eximición del llamado a licitación y autorización para la compra directa del mobiliario correspondiente a la remodelación de los canteros de Av. Santa Fe. Esto fue comunicado informalmente el viernes pasado al presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, por el Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo. También estuvieron los secretarios de Gobierno, Jorge Muriel, de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, y de Hacienda y Finanzas, Heriberto Lanfranco.

Se estimaba que para este mes tenían que estar terminados los dos. Pero, pasó el tiempo, y aún resta culminar el primero y del segundo, aún no hay fecha de inicio de obra. Pero, además, la inflación complicó aún más el presupuesto: como todo: la plata que podía destinar uno para comprar cosas hace algunos meses ya no es la misma que gastaría ahora. Y si a ese paso del tiempo le suma la demora administrativa de un llamado a licitación, el dinero no alcanzaría para todo. De allí la necesidad de que el Concejo lo apruebe.

El segundo de los temas está vinculado al aporte no reintegrable por el Fondo de Obras Menores. Son unos 104 millones de pesos que llegarían a la ciudad y que iban a estar destinados a la compra de ocho minibuses. Pero, la inflación otra vez hizo estragos: ahora sólo alcanza para 5. Y antes de seguir perdiendo capacidad de compra, van a pedir que se lo autoricen.