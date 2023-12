El equipo de Viotti trabaja contrarreloj en la reconstrucción de Espacios Verdes

El aumento en la frecuencia de crecimiento del pasto en los espacios públicos de nuestra ciudad provoca que el área Espacios Verdes tenga que redoblar esfuerzos para responder a la demanda que representa el mantenimiento de nuestras plazas y paseos públicos.

En ese marco, el subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa, brindó un panorama sobre la situación en la que se encuentra la mencionada área Espacios Verdes desde su asunción como funcionario: “Lo principal que queremos transmitirle a la ciudadanía es que en el área nos hemos encontrado con personal muy bueno y con muchas ganas de trabajar y de apoyar esta gestión que lidera el intendente Leonardo Viotti”.

No obstante, Aversa afirmó que, desde el inicio de su labor como subsecretario, se ha encontrado “con situaciones críticas tales como la falta de insumos, recursos que vienen llegando con retraso en cuanto a las entregas” y dijo que “si bien no es la idea poner en tela de juicio a las gestiones pasadas, no podemos desconocer lo sucedido”.

El funcionario remarcó que “estamos atacando todos los frentes que nos dejaron. Estamos hablando de hechos como, en su momento, la falta de tanza, de repuestos para las desmalezadoras y demás”.

En esa línea, destacó que “hemos trabajado coordinadamente con Hacienda y Finanzas porque no teníamos más reasignación de partidas presupuestarias y, a través de esta secretaría, hemos podido destrabarlas, garantizando el proceso de continuidad de corte que estaba siendo afectado”.

Al momento de detallar, el Subsecretario manifestó que “para que la ciudadanía tenga una idea, de seis tractores que tendríamos que tener operativos solo tenemos uno, entonces, es inevitable que el servicio se encuentre resentido” y agregó que “necesitamos por lo menos 25 motoguadañas más de las que se encuentran en funcionamiento y se está trabajando en reparaciones. De hecho, hicimos los pedidos de repuestos y llegó una tanda -contamos con un 70 por ciento de los repuestos-. Además, van a ingresar 10 agentes a un plantel que hoy cuenta con 31 personas menos”.

“Es muy delicado el tema y a la hora de incorporar personas también hay una burocracia que hace que los concursos tengan que pasar por diferentes fases para que esa gente ingrese a trabajar. En ese sentido, estamos trabajando coordinadamente con Recursos Humanos para acelerar esos procesos con la idea de tenerlos en la calle cuanto antes porque necesitamos que salgan a prestar el servicio”, sentenció.

Una situación que no es la ideal

Por su parte, la jefa de Espacios Verdes, expresó que “desde que empezaron estas lluvias copiosas, estamos trabajando y tratando de avanzar sobre las distintas áreas que realizamos desmalezado, o sea, las plazas, los paseos, los parques, las avenidas, las rutas, los caminos, las ciclovías, el cementerio”.

Albrecht describió que “la lluvia y las altas temperaturas no ayudan y el crecimiento del césped es importante. Tenemos en total 70 operarios trabajando en el área de desmalezado manual y un tractor en desmalezado mecánico. Obviamente, la situación no es ideal por varios factores: el tema climático que no colabora, los insumos que son escasos -no es una cuestión reciente-. Además, hace muchos meses que estamos trabajando con un solo tractor y es necesario reincorporar una unidad más, al menos, para ponernos al día”.

Asimismo, dijo que “nuestra frecuencia de corte, en general, es de entre 10 y 12 días en esta temporada, pero, debido a todo lo que estuve explicando, estamos pasando entre 18 y 20 días. Eso hace que el vecino, que está acostumbrado a ver a la ciudad con el césped corto, prolijo, la vea como lo está viendo. No es lindo, no es agradable, pero estamos redoblando esfuerzos y poniendo todo lo que está en capital humano y equipamiento a trabajar a tope” y agregó que “incluso, se está trabajando con horas extras”. No obstante aclaró que “la persona que trabaja en el corte manual tiene a su cargo una labor muy pesada y no podemos estar recargarla. Estamos haciendo hasta lo imposible”.

Pedido a la ciudadanía

Finalmente, la jefa del área le solicitó “a los vecinos algo muy importante. El Gobierno municipal no sólo desmaleza los espacios públicos, sino también está desmalezando una importante cantidad de predios particulares a través de órdenes de allanamiento A esto se llega como consecuencia de una intimación que se le hace llegar a un propietario que tiene un lote para que corte el césped y, al no darse el cumplimiento, se emite una multa y un allanamiento. Entonces, también estamos afrontando ese desmalezado”.

“Le pedimos a la ciudadanía que tome conciencia y que las personas que cuentan con lotes efectúen el corte de césped, al menos cada 10 o 15 días, para evitar emplazamientos, actas e incluso gastos ya que los cortes que el Gobierno municipal realiza en lotes privados son cargados al titular del terreno”, cerró.