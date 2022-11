El Consejo Universitario de Rafaela distinguió a 62 estudiantes de distintas carreras

Este jueves, el Consejo Universitario de Rafaela (CUR) distinguió a 62 estudiantes de las distintas carreras que se dictan a nivel local, y cerró su decimosegundo año de trabajo conjunto en la consolidación de una Ciudad Universitaria.

El Acto de Cierre del Año Académico tuvo lugar en el auditorio del Instituto Superior del Profesorado N°2 “Joaquín V. González”, y contó con la presencia del Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Marcelo Lombardo; de la Secretaria de Educación, Mariana Andereggen; y del Delegado Regional del Ministerio de Educación, Gerardo Cardoni.

Asistieron a la ceremonia el actual presidente del CUR y Secretario Académico de la Sede Rafaela de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Lic. Héctor Sierra; la Directora del ISP Nº 2, Lic. Laura Culzoni; el Director Ejecutivo del Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC), Lic. Ignacio López; el Vicerrector Académico de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), Dr. Guillermo Kerz; el Decano de la Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Ing. Oscar David; el Rector de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Dr. Rubén Ascúa y la Vicerrectora Mg. Ma. Cecilia Gutiérrez; y el Decano del Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), Dr. Edgardo Allochis.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Presidente del CUR, Héctor Sierra, quien expresó: “La mayoría de nuestras facultades están orientadas a la formación de futuros profesionales y desde ese punto de vista tratamos de proporcionar las herramientas, saberes y procedimientos para que tengan un desempeño exitoso. Pero además tratamos de que cada uno de nuestros alumnos desarrolle sus potencialidades intelectuales aprendiendo a leer la realidad con inteligencia y sin prejuicios”.

“Para sorpresa del racionalismo decimonónico que imaginaba que la luz de la razón se impondría sobre la superchería y la ignorancia, hoy nos toca vivir la era de la posverdad. Es decir, un momento donde todo es relativo y donde se legitiman discursos que avergüenzan la inteligencia. Desde negar los avances de la medicina hasta reivindicar opiniones que la ciencia hace siglos demostró erróneas, el retorno de las creencias sin fundamentos y del pensamiento mágico se ha expandido en todos los terrenos”, agregó Sierra.

La secretaria de Educación, Mariana Andereggen, en el cierre del CUR Foto: Prensa Municipalidad de Rafaela

“El problema no es el desarrollo de opiniones y pseudo teorías que desafían el sentido común, el problema es que para muchos el punto de vista de un científico reconocido tiene el mismo peso, el mismo valor, la misma importancia que la de cualquier otro que carece de formación y no está calificado para opinar sobre el tema. Hay un punto donde las fake news adquieren estatus de verdades y donde toda discusión se torna inútil porque ya no se confrontan razones sino emociones”, reflexionó el Presidente del CUR.

En otro fragmento, destacó: “En este mundo de la posverdad las universidades son un punto de resistencia. Lugares donde todavía se cree en la verdad construida trabajosamente, donde el saber es episteme. Un sitio donde el error y la equivocación constituyen momentos de aprendizaje tan importantes como el acierto. Donde se tiene claro que todo conocimiento debe ser revisado permanentemente porque en cualquier momento puede surgir algo que lo desmienta obligando a reformular conceptos y teorías”.

“En las universidades entendemos que todo saber es provisorio y comprendemos que la ciencia es fundamentalmente poner en entredicho todas las verdades. Esto es lo que nos diferencia de los opinadores que tienen una certidumbre absoluta, una idea de saber definitivo que nunca debe ser revisado ni cuestionado, un punto de vista monolítico formulado de una vez y para siempre”.

“La universidad no está libre de tensiones. No todas las opiniones son unánimes y de hecho en muchas cuestiones importantes hay más de un punto de vista. Y esto es fundamental porque habilita un espacio para la discusión, la disidencia, la confrontación. La verdad muchas veces es el producto final del trabajo sobre las diferencias”, remarcó Héctor Sierra.

Acto seguido a las palabras del Presidente del CUR, se presentaron los y las estudiantes que tuvieron una trayectoria destacada en el cursado de sus respectivas carreras durante este año, a quienes se les entregaron diplomas y obsequios.

Por su parte la Secretaria de Educación, Mariana Andereggen, fue quien pronunció las palabras de cierre, quien entre otros conceptos, destacó la importante presencia de estudiantes mujeres dentro del grupo que recibió el reconocimiento.

“Hoy, el mundo nos está pidiendo con urgencia resolver las desigualdades. Dentro de esas desigualdades, la cuestión de género sigue siendo uno de los principales desafíos. Nos da mucha alegría ver que el mayor porcentaje de estudiantes destacadas sean mujeres. Que ellas tengan oportunidades y las aprovechen al máximo”, expresó.

“Si queremos que las mujeres sigamos ganando espacios en distintos ámbitos de la sociedad que nos fueron postergados, uno de los pasos necesarios es nuestra participación en los ámbitos universitarios. Como estudiantes, como docentes, como dirigentes de los centros de estudiantes, y también en los lugares de toma de decisión de las casas de estudio”, agregó.

La funcionaria hizo referencia también a las políticas públicas que acompañaron el trabajo de las universidades durante este año, y entre otras acciones enumeró: 150 estudiantes recibieron una beca municipal; se gestionó un Punto Progresar para beneficiarios y beneficiarias de esta línea de Becas Nacionales; cientos de estudiantes universitarios se movilizaron en transporte público por la ciudad a través del boleto educativo local; difusión de las propuestas de las universidades locales a través de la Expo Carreras; colaboración desde la Subsecretaría de Deporte y Recreación con el desarrollo de la Liga Universitaria; coordinación con la Subsecretaría de Salud de un plan de vacunación en cada casa de estudios.

El futuro se hace

“En el marco del último cumpleaños de Rafaela, el intendente Luis Castellano presentó un concepto que nos identifica como ciudad y como gestión: El futuro se hace. Para quienes creemos en la importancia del acompañamiento del Estado en todos los ámbitos de la vida comunitaria, y el CUR es una muestra de ello, se trata de una frase que sintetiza mucho de lo que pensamos y hemos venido haciendo por la Educación desde el Estado local. Porque creemos que trabajando para igualar y ampliar las oportunidades en la Educación, se pone en juego nuestra posibilidad de ser una sociedad más inclusiva, y más justa”, concluyó Andereggen.

El encuentro finalizó con una interpretación musical protagonizada por Alexis Fagnola y Guillermina Lamy, estudiantes del Profesorado de Música de este Instituto.

Estudiantes destacados y destacadas

Los y las estudiantes que recibieron la distinción fueron: