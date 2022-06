Este lunes darán el último adiós a Germán Cassina, el rafaelino de 38 años que había tenido un último contacto con sus familiares el 8 de diciembre pasado y cuyos restos en avanzado estado de descomposición fueran encontrados el pasado domingo 5 de junio, en Tupungato, Mendoza.

De acuerdo a lo comunicado oficialmente por su madre, Mirta Schavp, en su muro de Facebook, habrá una breve ceremonia en la Iglesia Santa Rita en el barrio Los Nogales a las 10.30 y luego tendrán su último adiós en el Cementerio Pax Dei, en Bella Italia, a las 11.

Mientras tanto, sigue el misterio respecto de qué pasó con Germán durante los 6 meses en donde no hubo noticias. “Manito me levanté a las 7 de la mañana, me duermo una siesta y te llamo”, le escribió a su hermano el 8 de diciembre. Pero nunca lo hizo. Y el 9 de enero, desde la pensión en donde estaba, le advirtieron a la familia que hacía varios días que no lo veían.

“Entré con la PDI para buscar sus cosas. Dejó todas sus cosas: es como si hubiera salido a hacer un mandado. No sé que pudo haber pasado”, dijo la mamá a Canal 9 de Mendoza. “El deseo de él era la montaña. El quería estar ahí, pero no ir a matarse. Era buena persona, como el pan, pero ermitaña”. Carlos Aguinaga, abogado de la familia, destacó que el lugar había sido revisado. “Llama la atención que hubiera sido encontrado por turistas. No planteamos alguna irregularidad”, dijo.

Jorge Fernández Rojas, en Mendoza Post, comentó destacó otra declaración del abogado, en este caso, a Radio Nihuil: “Hay testigos que lo han visto en Polvaredas. Lo han visto con gente del lugar. Por lo tanto estuvo parando allí y tenía una reserva con una comunidad para hacer un retiro. Todo cambia, porque al haber gente que estuvo con él antes, entonces no se entiende por qué no se pidió la búsqueda antes”.

Aún se está al aguardo de los resultados de la necropsia. Veremos que datos puede aportar, para echar luz a este misterio.