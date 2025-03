Deportes y seguridad entre los ejes priorizados de Ale Ambort para el Concejo de Rafaela

Con distintas propuestas, Ale Ambort busca mejorar la calidad de vida de los rafaelinos con proyectos viables que fueron surgiendo del diálogo entre mates con vecinos e instituciones de Rafaela. Seguridad, deportes, educación y consumos son algunos de los temas que preoocupan al candidato y sobre los que ya trabaja en propuestas concretas.

“Entre otras cuestiones, trabajamos en una regulación para poner orden y control a la situación con los lavacoches, promoviendo al mismo tiempo el empleo” contó Ambort al ser consultado sobre el tema: “Además estamos con la propuesta de Corredores Seguros para Clubes: refuerzo de iluminación para dar más tranquilidad a las familias e instituciones, Las Becas para deportistas de alto rendimiento, que los tenemos y nos dan mucho orgullo.forma parte de nuestra propuesta también” expresó Ambort.

Sobre los Clubes y el deporte

“Mis 20 años como periodista deportivo en la ciudad, me han permitido tener un contacto diario y fluido con los clubes, sus dirigentes y sus socios” explicó Ale Ambort: “el deporte juega un papel preponderante en Rafaela”. Esto, hoy potenciado con el fuerte respaldo e inversión en infraestructura que viene desarrollando el gobernador Maximiliano Pullaro con vistas a los juegos Odesur 2026. “Sólo en el Microestadio estamos hablando de 8 mil millones de pesos que quedarán en Rafaela”.

“La escuela y el club son fábricas de soluciones. Son las dos instituciones en las que todos los padres y madres confiamos para dejar a nuestros hijos, con el fin de desarrollar conocimientos y actividades. Por eso queremos darles más seguridad con los Corredores Seguros, crear un fondo público/privado para Becar deportistas de alto rendimiento y un programa para sumar más profes para más disciplinas en los clubes de barrio”. Y reflexionó:

“Los clubes son entre tantas cosas un espacio de contención social para los más chicos. Más tiempo en el club, es menos tiempo en la calle. En tiempos donde crecen las adicciones o el abandono escolar, creemos que es muy importante inculcar los valores del deporte y ofrecer oportunidades”.

Sobre el tema de Seguridad

Ambort fue contundente al afirmar: “Los gobiernos locales necesitan todas las herramientas que hagan falta para poder abordar esta problemática, que los excede, pero sobre la que pueden y deben hacer mucho. Desde nuestro lugar venimos a aportar y proponer. El Concejo tiene que ser un lugar que sume para resolver esta preocupación de los rafaelinos. No un espacio de la vieja política que obstaculiza y solo pone palos en la rueda. Rafaela y la Provincia necesitaban un cambio que se dio y no debe volver atrás. Tenemos que estar todos con ideas y trabajo diario para mirar para adelante y estar mejor.”

En este marco, enumeró dos puntos que se pueden concretar en el corto plazo y darían más herramientas al municipio: “Una es la adhesión a la ley de emergencia provincial en materia de seguridad que promulgó el gobernador Pullaro. Esta herramienta le permite al Ejecutivo agilizar los tiempos para equipar al municipio de insumos como cámaras, alarmas comunitarias, uniformes, material de trabajo y dar así mejor respuesta a los vecinos”.

Otra es la Junta Local de Seguridad: “La Seguridad la hacemos entre todos y se acabó el tiempo donde la pelota se tira de un lado para otro. A los problemas hay que mirarlos de frente y trabajar codo a codo por la paz de los vecinos. Además de las fuerzas policiales y de seguridad, necesitamos sentados en la misma mesa de trabajo a todos los que tienen responsabilidad: áreas del municipio, MPA, fiscalía, Jueces, Camaristas, concejales, legisladores locales. Estas juntas se crearon durante la gobernación de Miguel Lifschitz y se retomaron con Maxi Pullaro. Ambos gobiernos lograron bajar los índices delictivos con los que se habían encontrado al asumir”.

Clara García, agregó en este punto: “formo parte de la Junta Provincial de Seguridad. Y la experiencia me ha demostrado que lo que se genera es confianza entre los actores. Ojalá se ponga en marcha en Rafaela, Cuando se sientan todos en la misma mesa, los objetivos individuales o sectoriales quedan de lado, porque existe algo mucho más potente: el objetivo común que es la ciudad”.

“Orden, control y empleo” ante la situación de los Lavacoches

“Creemos que debemos regular esta situación. Las soluciones mágicas en otros lugares no han funcionado” enfatizó. “Orden de las zonas y horarios para esta actividad. Tener el registro e identificarlos, constatar antecedentes de violencia. Garantizar Control reforzando la presencia de la GUR y la Policía para que no se involucren en hechos violentos, que no agredan a los vecinos que es a quienes debemos garantizar tranquilidad, convivencia y seguridad”

“Ante hechos violentos creemos que debe haber una plataforma de denuncia confidencial de los vecinos para que puedan hacer la denuncia ante el municipio y que no se expongan ante la Policía o la Justicia por el miedo que todos sentimos a la represalia”.

Y al mismo tiempo, “lo de fondo, lo importante: acompañar la capacitación y la inserción al mercado laboral con un empleo” explicó detalladamente el precandidato a Concejal, quien habló de experiencias en distintas ciudades del país con la misma problemática.