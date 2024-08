Caso Spaggiari: este viernes pedirán la libertad para los hermanos y la madre

Este viernes, a partir de las 9, se desarrollará una audiencia en los tribunales de Rafaela, aunque media hora antes, ya estarán todos los querellantes. Allí, el juez Gustavo Javier Bumaguin escuchará a la defensa de Mirta Condotto y sus hijos, Matías y Fernando Spaggiari, los argumentos a través de los cuales pedirán el cese de la prisión preventiva (la primera, domiciliaria y los segundo están alojados en la Alcaidía) que tienen desde octubre pasado.

Los tres están acusados de ser los jefes de una asociación ilícita (compuesta además por otros empleados del Grupo, como Myriam Bravo, Cristian Clemenz, Germán Garetto, Carlolina Schaberger y Gabriel Ulman, con libertad condicional) que tenía como objetivo final llevar a cabo una estafa piramidal. En la actualidad, existen cerca de 500 denuncias en su contra. Y todavía no se tiene un valor certero de todo lo que fueron “recaudado” desde 2019 hasta noviembre del 2022. Hasta las 400 denuncias, se habían contabilizado unos 240 millones de pesos y más de 7 millones de dólares. Pero, el dinero, aún no aparece.

VíaRafaela se puso en contacto con una de las querellantes, la sunchalense Paola Cuello, que recordó el “modus operandi”: “La empresa que como fachada se hacía ver como una inmobiliaria que construía “sueños”, o sea el sueño de la casa propia. Somos miles los que depositamos nuestros ahorros ahí en “Grupo Spaggiari SRL”. Ellos tomaban nuestros ahorros y firmamos convenios a 2 años y a cambio te daban un renta por mes, o al cumplirse el convenio retirabas el dinero tanto sea pesos, dólares o euros con lo intereses pactados. Esto no fue así porque en noviembre del 2022, la empresa empezó a no pagar esos intereses y nos empezamos a asustar.

“Tuvimos un reunión más o menos 20 personas esa mañana con Fernando y Matías Spaggiari y nos dijeron que el fondo de inversión se cerró y que desde enero a abril se iba a devolver la totalidad a cada acreedor y que no pasaría de esos meses.Esto no fue así, en enero nunca se llamo a nadie, cuando mandamos WhatsApp a la empresa saltaba un mensaje donde te tenías que dirigir a sus 4 representantes legales. Esos mismos nos ofrecieron firmar un nuevo acuerdo por 6 meses y más también para devolvernos nuestros ahorros...”, relató

“Llegamos hasta acá algunos arruinados otros por enfermedad se quedaron en el camino porque tampoco atendieron esas peticion es, de personas o y niños con problemas de salud y necesitaban ese dinero para tratamiento medios y se lo negaron. Triste realidad. El juicio no empezó y ya hay más de 500 denuncias solo hay audiencias imputativas y este viernes ellos pidieron audiencia, para pedirle al juez la libertad nuevamente, como si no habrían hecho nada y no dicen donde esta nuestra plata. Necesitamos ayuda por favor que nos escuchen realmente quedamos arruinados”.

Material decomisado

El pasado 31 de mayo, personal de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales tomó posesión de una camioneta Ford Ranger y gran cantidad de materiales para la construcción: 30 pallets de porcelanato, bolsas de cemento, herramientas varias, carretillas, perfiles para la construcción y mobiliario entre otros. Por disposición de la fiscalía, la Agencia provincial trasladó el material a sus depósitos para su custodia y definir el destino.

Los bienes incautados están valuados en $ 50 millones y estaban guardados en un galpón ubicado en Ripamonti y Francia de la ciudad de Rafaela.