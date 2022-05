“Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” es un programa nacional de capacitación y orientación laboral que tiene como propósito brindarles a los y las jóvenes un espacio para reflexionar acerca de sus aspiraciones educativas y laborales, confrontando, a su vez, sus saberes y experiencias con los requeridos por los puestos de trabajo ofrecidos en cada localidad de Argentina.

Es una política nacional articulada con los Gobiernos provinciales y locales. En el caso de Rafaela, por la Municipalidad, a través de la Oficina de Empleo, desde hace más de 10 años.

En esta etapa, a través de “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”, el municipio está presente en cuatro barrios de la ciudad (Malvinas Argentinas, Amancay, Villa Rosas y 2 de Abril). Dichos barrios cuentan con la participación de 120 jóvenes en el “Curso de Introducción al Trabajo” y “Empleabilidad”. Cabe resaltar que el proceso se encuentra acompañado por nueve docentes y tres tutoras sociales.

En esta ocasión, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, acompañado por el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia y personal de la Oficina de Empleo, visitaron el Curso de Introducción al Trabajo (CIT) que está en marcha en el barrio Malvinas Argentinas.

“Generar políticas públicas más acertadas”

Al respecto, en la visita, Juan Ignacio Ruggia expresó: “Visitamos un nuevo Curso de Introducción al Trabajo, en el barrio Malvinas Argentinas. Este es parte de los cinco cursos que están en marcha en la ciudad”.

El funcionario destacó que “siempre queremos estar cerca de las y los jóvenes, escuchando sus sueños y necesidades. Esta formación no solo les brinda las herramientas para acercarse a un trabajo sino también, desde la Oficina, los acompañamos en otros procesos”.

“Nos gusta venir, conocerlos, escucharlos y sentir qué es lo que están buscando; porque eso, nos acerca a generar políticas públicas más acertadas”; cerró Ruggia.

“Estoy esperando lo mejor”

Brisa, participante de la formación, contó: “Tengo 20 años. Acá en el CIT estamos aprendiendo mucho sobre la comunicación, sobre las entrevistas de trabajo y estamos haciendo actividades muy buenas”.

La joven contó que se acercó “porque trabajé en bastantes lugares, siempre en atención al público que es lo que más me gusta. Actualmente tengo un trabajo de un par de días a la semana, lo cual no me sirve mucho. Además, me dijeron que acá se aprende bien. Sentí que me iba a servir mucho, sumado a la experiencia. Estoy esperando lo mejor”.

Sobre el Curso de Introducción al Trabajo

El objetivo del Curso es brindar un espacio propicio para la reflexión acerca de las aspiraciones educativas y laborales de cada joven, a través de la confrontación entre sus propios saberes, experiencias y los requeridos para desempeñarse en los puestos de trabajo demandados.

También, fortalecer ciertas competencias comunicacionales; conocer los principales derechos y obligaciones de los trabajadores; adquirir nociones elementales sobre las condiciones de trabajo y los requerimientos básicos en un ámbito laboral para garantizar la salud en el trabajo; iniciar o profundizar la alfabetización digital y finalmente identificar las ofertas formativas disponibles tanto en lo relativo a la capacitación laboral como a la educación formal.