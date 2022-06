“Estamos pasando por el momento más desgarrador que un ser humano pueda transitar”. Con esta frase, Mirta Schvap comenzaba el posteo en donde confirmaba que el cuerpo encontrado el domingo 5 de junio, en Mendoza, era su hijo.

“Hoy necesito contarles que el ADN dio positivo y que todavía no me entregan el cuerpo porque están analizando causa de muerte. (Obviamente esperando que por única vez me respondan con la verdad)”, confesó.

“Cuando pueda disponer de su cuerpo viajare nuevamente y la idea es cremarlo en Mendoza y traer sus cenizas porque el traslado de un cuerpo es muy costoso e imposible para mí. Mi familia con mí autorización abrió una cuenta para poder solventar todos estos trámites”, agregó .

“Cuando regrese con sus cenizas se hará una misa y luego su urna será depositada en el cementerio Pax Dei de Bella Italia. Estaré avisando cuando todo eso suceda para quienes quieran acompañarnos”, comentó.

“Alejo y yo solo tenemos palabras de agradecimiento para todos Ustedes que en ningún momento nos abandonaron. Y a la comunidad toda de Mendoza, Polvaredas, Uspallata, Potrerillos y todos sus alrededores, mil gracias. Porque aún sin conocerme me ayudaron y lo siguen haciendo, y con quienes me comprometo firmemente a seguir con la causa de personas desaparecidas”, dijo.

“Dentro de nuestro dolor tuvimos la suerte que dos turistas porteñas lo encontraron, mis soles, mis ángeles terrenales. Si no lo encontraban ellas y lo hubiesen encontrado los inoperantes de la justicia de Mendoza yo jamás hubiera sabido de Germán. Hay muchos puntos oscuros que no cierran”, detalló e hizo un reclamo a los funcionarios cuyanos: “Día a día clamaba a la justicia de Mendoza respuestas que jamás me dieron”, dijo Mirta y agregó: “Hasta el día de hoy mando WhatsApp o llamo al ministro de seguridad, que vi en enero y se puso a mí entera disposición y nunca más me atendió, y ahora menos me va a atender”.