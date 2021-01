La secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela, Myriam Villafañe, aseguró la continuidad de la ayuda alimentaria que se entrega desde el Estado local.

Desde el comienzo de la pandemia, se multiplicaron las entregas, aunque ahora, se están retomando la cantidad habitual de bolsones con ayuda alimentario. Por eso, en lugar de hacerse en tres lugares, y en tres días, se pasó a una logística de dos semanas, con entregas diarias.

“Este refuerzo alimentario, desde la llegada de la pandemia, se pudo garantizar gracias al acompañamiento, compromiso y decisión del Estado local, como así también del gobierno provincial y nacional, por medio de aportes destinados a ello”, expresó la funcionaria.

“El 2020 no fue fácil, tuvimos que ir cambiando la logística de entrega sabiendo que era una necesidad de muchas familias”, admitió la funcionaria, quien agregó que “Esta es la primera entrega de refuerzos alimentario que estamos realizando del año, dónde se implementa un cambio en la logística de entrega garantizando que se cumplan también los protocolos y el distanciamiento”.

“Hoy después de varios meses, volvemos a nuestro lugar, en Santos Vegas al 435, donde se planificó la distribución en diez días hábiles y de acuerdo a la finalización de documento. Se comenzó el 18 de enero con la terminación 0 y culminará el 29 de enero con el 9”, agregó.

Cabe recordar que la modalidad de entrega fue variando. En un primer momento se dispuso de tres lugares para poder cumplir con el distanciamiento social, en dónde fue realizada por personal municipal de otras secretarías como también de otras instituciones (clubes, copas de leche, comedores comunitarios, iglesias, Defensa Civil, entre otras).

“Este fue un trabajo gratificante porque pudimos ver cómo se combinó el trabajo público-privado, donde muchas personas colaboran de forma desinteresada”, resaltó Villafañe.

“En los meses de mayo y junio la demanda fue alta. Hoy, ha disminuido ya que son varias las familias que han retomado su actividad económica y productiva, lo que hace que no necesiten el refuerzo. Es una buena señal que muchos rafaelinos y rafaelinas ya no necesiten de esta ayuda para su día a día”, agregó la funcionaria, que dio algunas precisiones. Antes de la pandemia, en febrero de 2020, se entregaban 2.500 bolsones. En marzo, se pasó a 4.500. “En abril llegamos a entregar 13.100 bolsones, ya que hicimos tres entregas. Este fue el mes en donde las actividades fueron paralizadas completamente, no solamente fueron los que estaban sin trabajo, sino también aquellas personas que trabajaban en forma independiente, como monotributistas, y se vieron totalmente afectados por la pandemia. Fue el mes donde más refuerzos alimentarios entregamos”.

“Luego del mes de junio, con la reactivación de las actividades, empezó a disminuir lentamente. De marzo a diciembre hemos entregado alrededor de 50.000 refuerzos alimentarios en el 2020”, destacó Villafañe.