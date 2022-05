Este martes, la familia de la niña abusada en el Colegio San José emitió un duro comunicado contra el Ministerio Público Fiscal. A continuación, la reproducción textual.

“Como familia víctima del abuso sexual agravado que se cometió en el Colegio San José de Rafaela hemos conocido el informe de gestión por el cual el fiscal regional de la V jurisdicción hace una autocomplaciente evaluación de sus tareas. Podríamos haber leído este informe con otro interés si no nos hubiera tocado conocer de cerca las acciones y omisiones del MPA Rafaela. Si contáramos con responsables del MPA que actuaran con profesionalidad y compromiso, el estado de las medidas investigativas sobre el caso que nos afecta sería muy distinto. En resguardo de medidas en curso no podemos ahora brindar detalles de los perjuicios que la investigación ha tenido por los incumplimientos y desvíos del MPA Rafaela. El equipo de profesionales que nos representan los han denunciado en las instancias correspondientes y pronto podrán ponerlos en conocimiento público. Esperamos que en esa oportunidad no tengamos que lamentar nuevos incumplimientos e irregularidades del MPA Rafaela.

“Quebrar la impunidad de casos que afectan a grupos y organizaciones poderosas requiere un MPA de verdadera calidad institucional.

“Justicia por las infancias”.